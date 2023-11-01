مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية التابع لناسا يكتشف "اليد الكونية الشبحية"

تستمر ألغاز الفضاء في إبهارنا، حتى عندما نكتشف المزيد والمزيد من الأسرار. تكرس وكالات الفضاء مثل وكالة ناسا جهودها لاستكشاف المجهول الواسع، وفي عام 2021، أطلقت مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE)، وهو مرصد فضائي مصمم لقياس استقطاب الأشعة السينية الكونية. كجزء من مهمتها، حققت IXPE مؤخرًا اكتشافًا مثيرًا للاهتمام - وهو سديم الرياح النابض المذهل الذي يشبه بشكل مذهل يد الإنسان العظمية.

سميت MSH 15-52، وقد أطلقت عليها ناسا على نحو مناسب اسم "اليد الكونية الشبحية". تمت ملاحظة هذا الهيكل الأثيري لأول مرة بواسطة مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا في عام 2001، والذي كشف أن سديم رياح النجم النابض المصاحب للنجم النابض PSR B1509-58 يشبه يد الإنسان. الآن، ألقى IXPE نظرة فاحصة على MSH 15-52، حيث قضى 17 يومًا في مراقبته، وهو رقم قياسي، مما يجعله أطول مراقبة لجسم واحد منذ إطلاقه.

وقد زودت البيانات التي جمعتها IXPE الباحثين بأول خريطة على الإطلاق للمجال المغناطيسي داخل "اليد". عندما تنتقل الجسيمات المشحونة عبر المجال المغناطيسي، فإنها تحدد شكل السديم، تمامًا مثل العظام الموجودة في يد الإنسان. وقال روجر روماني من جامعة ستانفورد، الذي قاد الدراسة: "إن بيانات IXPE تعطينا أول خريطة للمجال المغناطيسي في اليد".

إحدى النتائج الرائعة من الملاحظات هي المستوى العالي المستمر للاستقطاب في مناطق كبيرة من MSH 15-52. وصلت كمية الاستقطاب إلى المستوى الأقصى المتوقع من الحسابات النظرية، مما يدل على وجود مجال مغناطيسي مستقيم وموحد بشكل ملحوظ. تظهر هذه المناطق من سديم رياح النجم النابض القليل من الاضطراب، وهي خاصية رائعة تثير أسئلة جديدة حول الآليات العاملة.

يعرض هذا الاكتشاف الطبيعة المتعددة الأوجه لاستكشاف الأشعة السينية. وبينما تُعرف الأشعة السينية في المقام الأول بتطبيقاتها الطبية، فإن استخدامها في استكشاف الفضاء يكشف عن جوانب خفية من الكون، مما يؤدي إلى فهم أعمق للظواهر الكونية.

أسئلة وأجوبة:

س: ما الذي اكتشفه مستكشف قياس استقطاب الأشعة السينية (IXPE)؟

ج: اكتشف IXPE سديم رياح نجم نابض يشبه يد الإنسان العظمية، يُسمى MSH 15-52، خلال مراقبته التي استمرت 17 يومًا.

س: ما أهمية المجال المغناطيسي داخل السديم؟

ج: يحدد المجال المغناطيسي شكل السديم، مثل العظام الموجودة في يد الإنسان.

س: ما الذي تشير إليه الطبيعة المستقطبة للأشعة السينية الموجودة في السديم؟

ج: يشير الاستقطاب العالي إلى وجود مجال مغناطيسي مستقيم وموحد، مع أقل قدر من الاضطراب.

س: كيف يختلف استخدام الأشعة السينية في استكشاف الفضاء عن تطبيقاتها الطبية؟

ج: تكشف الأشعة السينية المستخدمة في استكشاف الفضاء معلومات مخفية عن الكون لا يمكن رؤيتها بأي طريقة أخرى.