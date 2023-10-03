المركبة الفضائية المثابرة تلتقط شيطان الغبار الضخم على المريخ

التقطت مركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لناسا مشهدًا مثيرًا للإعجاب على كوكب المريخ، وهو شيطان غبار شاهق يصل ارتفاعه إلى 1.2 ميل. تُظهر لقطات الفيديو التي التقطتها المركبة الجزء السفلي من شيطان الغبار أثناء تحركه على طول الحافة الغربية لفوهة جيزيرو على المريخ.

على الرغم من أن الجزء السفلي من شيطان الغبار الذي يبلغ 387 قدمًا فقط هو المرئي في الفيديو، إلا أن العلماء يقدرون ارتفاعه الإجمالي بـ 1.2 ميل، أي ما يقرب من 3.5 مرة أطول من ناطحة سحاب مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك. كان عرض شيطان الغبار حوالي 200 قدم وسافر بسرعة حوالي 12 ميلاً في الساعة.

يوضح مارك ليمون، عضو فريق بيرسيفيرانس العلمي، أنه على الرغم من أنهم لا يرون قمة شيطان الغبار في الفيديو، إلا أن الظل الذي يلقيه يوفر مؤشرًا على ارتفاعه. معظم شياطين الغبار على المريخ عبارة عن أعمدة رأسية، واستنادًا إلى الظل، يقدر ارتفاع شيطان الغبار هذا بحوالي 1.2 ميل.

شياطين الغبار المريخي أقوى وأكبر بكثير من تلك الموجودة على الأرض. في حين أن شياطين الغبار على كوكبنا يمكن أن يصل متوسط ​​ارتفاعه إلى 1,000 قدم، فإن شيطان الغبار المريخي الذي التقطته مركبة بيرسيفيرانس أطول بست مرات. من الشائع رؤية شياطين الغبار خلال أشهر الربيع والصيف على كوكب المريخ، ولكن لا يمكن التنبؤ بمظهرها.

سجلت مركبة المثابرة في السابق شيطانًا غباريًا على المريخ في عام 2012، والذي بلغ ارتفاعه 12 ميلًا بشكل مذهل. توفر هذه المشاهدات رؤى قيمة حول الظروف الجوية والظواهر الجوية الفريدة للكوكب الأحمر.

المصادر: ناسا

*تعريفات:

الغبار الشيطان: ظاهرة إعصارية أو شبيهة بالإعصار تتكون من جزيئات من الغبار أو الرمل تتشكل على سطح كوكب أو قمر.

المريخ: الكوكب الرابع من الشمس وثاني أصغر كوكب في المجموعة الشمسية، معروف بمظهره المحمر.