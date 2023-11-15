ناسا تلتقط صورًا مذهلة للغلاف الجوي للأرض أثناء كسوف الشمس

نشرت وكالة ناسا صورا مذهلة تظهر الغلاف الجوي للأرض مضاء بأشعة الشمس خلال كسوف الشمس الحلقي. تم التقاط الصورة من محطة الفضاء الدولية، على بعد حوالي 260 ميلاً فوق وسط الولايات المتحدة.

في الصورة التي تم إصدارها حديثًا، في أقصى اليسار، تظهر أضواء مدينة شيكاغو المبهرة، والتي يبرزها وجود بحيرة ميشيغان. في أقصى اليمين، يظهر من خلال بعض السحب، يقع التوهج الساحر لمنطقة دالاس فورت وورث الحضرية.

التقطت هذه الصورة، التي التقطتها رائدة الفضاء في ناسا ياسمين مقبلي، الجمال المضيء لكوكبنا فحسب، بل تقدم أيضًا لمحة عن القمر من بعيد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن رؤية الشفق الساحر في أقصى يمين الصورة، مما يزيد من المشهد الآسر.

خلال مهمتها إلى محطة الفضاء الدولية، تمكنت مقبلي، وهي طيارة اختبار في مشاة البحرية الأمريكية، من التقاط العديد من الصور المذهلة التي تركت المتفرجين في حالة من الرهبة.

تذكرنا هذه الصور الحديثة من الفضاء الخارجي بالجمال الساحر واتساع كوكبنا. إنها تتيح لنا تقدير التعقيد المذهل والتوازن الدقيق الموجود في الغلاف الجوي للأرض.

بينما تواصل ناسا استكشاف الفضاء والتقاط صور رائعة، يشرفنا أن نشهد هذه اللحظات المذهلة من منازلنا المريحة. لا يتوقف كوكبنا أبدًا عن إدهاشنا بعجائبه الطبيعية غير العادية.

أسئلة وأجوبة

ما هو كسوف الشمس الحلقي؟

ويحدث الكسوف الحلقي للشمس عندما يغطي القمر الشمس جزئيا، تاركا حلقة من ضوء الشمس مرئية حول حوافه.

إلى أي مدى تم التقاط الصور فوق وسط الولايات المتحدة؟

تم التقاط الصور من محطة الفضاء الدولية، على بعد حوالي 260 ميلاً فوق وسط الولايات المتحدة.

من التقط الصور؟

تم التقاط الصور من قبل رائدة الفضاء في ناسا ياسمين مقبلي، وهي طيارة اختبار في مشاة البحرية الأمريكية.

ما هو الشفق؟

الشفق القطبي هو عرض للضوء الطبيعي في سماء الأرض، ويتم ملاحظته عادة في المناطق القطبية. ويحدث ذلك بسبب التفاعل بين جزيئات الشمس والمجال المغناطيسي للأرض.

المصدر: فوكس نيوز ديجيتال – www.foxnews.com/lifestyle