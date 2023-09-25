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ناسا تنجح في جمع أول عينة من الكويكب على الإطلاق

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 25، 2023
ناسا تنجح في جمع أول عينة من الكويكب على الإطلاق

لقد أتت أخيرًا مهمة ناسا التي استغرقت سبع سنوات لجمع عينة من الكويكبات ثمارها، مما يوفر رؤى قيمة حول الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة وأصل المواد العضوية والمياه على الأرض. وهبطت كبسولة OSIRIS-REx، وهي جزء من المهمة، بنجاح على الأرض، مما يمثل علامة فارقة في الاستكشاف العلمي.

وتهدف مهمة OSIRIS-REx، التي بدأت في عام 2016، إلى رسم خريطة وتحليل الكويكب بينو، المصنف على أنه من الاصطدامات المحتملة بالأرض. وبعد رحلة استمرت عدة سنوات، عادت المركبة الفضائية إلى الأرض في 24 سبتمبر/أيلول، حاملة الصخور والغبار المتجمع من الكويكب. وللتأكد من نقاء العينة، تم تخزين الكبسولة في غرفة نظيفة مؤقتة وغمرها بالنيتروجين لمنع تلوثها بالمواد الأرضية.

ويأمل العلماء أن توفر دراسة عينة الكويكب هذه فهمًا أعمق لطبيعة الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة، وتسلط الضوء على تكوين الكواكب. علاوة على ذلك، قد تكشف العينات عن أدلة حول أصل المركبات العضوية الضرورية لتطور الحياة على الأرض، بما في ذلك الماء.

إن نجاح مهمة OSIRIS-REx ليس النهاية بل بداية لمزيد من الاستكشاف. ولدى وكالة ناسا خطط طموحة لمهمات مستقبلية متعلقة بالكويكبات، مثل مهمة Psyche القادمة، والتي تهدف إلى استكشاف كويكب يقع بين المريخ والمشتري. بالإضافة إلى ذلك، قبل عام واحد، نجحت وكالة ناسا في اختبار اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART)، والذي أظهر قدرة الوكالة على تغيير مدار الكويكب من خلال التأثير عليه بسرعة عالية.

تثبت هذه الإنجازات التزام ناسا بدفع حدود الاستكشاف العلمي. وشدد مدير ناسا، بيل نيلسون، على أن هذه المهام تلهم الناس وتوحدهم، مذكرًا إيانا بأنه لا يوجد شيء بعيد المنال عندما نتعاون لتحقيق هدف مشترك.

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By فيكي ستافروبولو

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