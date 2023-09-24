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كبسولة الفضاء التابعة لناسا والتي تحتوي على عينة من الكويكب تهبط بنجاح في صحراء يوتا

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 24، 2023
كبسولة الفضاء التابعة لناسا والتي تحتوي على عينة من الكويكب تهبط بنجاح في صحراء يوتا

هبطت كبسولة فضائية تابعة لوكالة ناسا تحمل أكبر عينة من التربة على الإطلاق تم جمعها من سطح كويكب بنجاح في صحراء يوتا. هبطت الكبسولة على شكل قطرة اللبان، التي تم إطلاقها من المركبة الفضائية الآلية OSIRIS-REx، داخل منطقة هبوط مخصصة غرب سولت ليك سيتي في نطاق الاختبار والتدريب الواسع التابع للجيش الأمريكي في ولاية يوتا. سيتم نقل العينات جواً إلى مختبر جديد في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، حيث سيتم تحليلها من قبل العلماء.

تحتوي الكبسولة على كوب على الأقل من ركام الكويكب الغني بالكربون المعروف باسم بينو. وأعرب دانتي لوريتا، كبير علماء البعثة من جامعة أريزونا، عن سعادته بفتح الحاوية في هيوستن، لأنها ستكشف عن الكمية الحقيقية للعينة التي تم جمعها. وتمثل هذه المهمة المرة الثانية التي يتم فيها إرجاع عينات من الكويكبات إلى الأرض، حيث كانت اليابان الدولة الأخرى الوحيدة التي نجحت في إعادة عينات من مهمات الكويكبات.

يعد "بينو"، الكويكب الذي تم جمع العينة منه، من بقايا النظام الشمسي المبكر ويقدم رؤى قيمة حول أصول وتطور الكواكب الصخرية مثل الأرض. ويعتقد العلماء أنه قد يحتوي على جزيئات عضوية ضرورية لنشوء الحياة. العينات التي تم إرجاعها من كويكب آخر قريب من الأرض، ريوجو، من قبل البعثة اليابانية هايابوسا 2 قبل ثلاث سنوات، تحتوي على مركبات عضوية تدعم بشكل أكبر الفرضية القائلة بأن هذه الأجرام السماوية زرعت الأرض المبكرة مع اللبنات الأساسية للحياة.

أمضت مهمة OSIRIS-REx، التي انطلقت في عام 2016، ما يقرب من عامين في مدار بينو قبل جمع العينة في عام 2020. ثم انطلقت المركبة الفضائية في رحلة بحرية لمسافة 1.9 مليار كيلومتر عائدة إلى الأرض، وتحملت درجات حرارة تصل إلى 2,800 درجة مئوية خلال فترة العودة. -دخول. يعد الهبوط الناجح في ولاية يوتا إنجازًا كبيرًا لناسا، وستوفر العينات بيانات قيمة للعلماء الذين يدرسون تكوين نظامنا الشمسي وتطوره.

المصادر: الجارديان

By فيكي ستافروبولو

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