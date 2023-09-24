كبسولة عودة عينة الكويكب تهبط بنجاح في ولاية يوتا

نجحت كبسولة على شكل صحن تحمل شظايا كويكب قد تحمل أدلة حول ولادة النظام الشمسي، في الهبوط إلى الغلاف الجوي للأرض وهبطت في ولاية يوتا. تم إطلاق كبسولة إعادة العينة، التي تزن 110 أرطال وعرضها 31 بوصة، من المركبة الفضائية OSIRIS-REx بعد رحلة استغرقت سبع سنوات وقطعت أربعة مليارات ميل. وكانت تحتوي على نصف رطل من الصخور والتربة التي تم جمعها من كويكب يعرف باسم بينو في عام 2020.

أثناء هبوطها، تحملت الكبسولة درجات حرارة تزيد عن 5,000 درجة وقوة كبح تعادل 32 ضعف قوة الجاذبية. ومع ذلك، فقد نجحت في نشر مظلاتها وهبطت بأمان في منطقة يوتا للاختبار والتدريب غرب مدينة سولت ليك.

وصلت أطقم الإنقاذ من شركة لوكهيد مارتن وميدان الاختبار والتدريب في يوتا بسرعة إلى موقع الهبوط لفحص الكبسولة بحثًا عن أي علامات تلف أو تلوث. وتبين أن الكبسولة سليمة ولا توجد أي خروقات قد تسمح بدخول الملوثات.

يتم بعد ذلك نقل الكبسولة إلى غرفة نظيفة مؤقتة، حيث سيتم تفكيكها وإعداد العينات لشحنها إلى مركز جونسون الفضائي في هيوستن. وستخضع العينات، التي تعد أكبر مجموعة من المواد خارج كوكب الأرض منذ برنامج أبولو للقمر، لتحليل مفصل لتقديم نظرة ثاقبة حول التكوين المبكر للنظام الشمسي.

ويأمل العلماء أن تساعد العينات في الإجابة على أسئلة حول سبب كون الأرض عالمًا صالحًا للسكن وكيف وصلت مكونات الحياة إلى كوكبنا. ويعتقدون أن الكويكبات الغنية بالكربون مثل بينو جلبت هذه المواد إلى الأرض خلال المراحل الأولى من تكوين النظام الشمسي.

بشكل عام، يمثل الهبوط الناجح لكبسولة عودة عينة الكويكب علامة فارقة في استكشاف ناسا للكويكبات ودورها المحتمل في أصول الحياة على الأرض.

مصادر:

- ناسا