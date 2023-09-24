أول مجموعة من عينات الكويكبات التابعة لناسا تهبط في صحراء يوتا

انتهت المهمة التي استغرقت سبع سنوات لمركبة الفضاء Osiris-REx التابعة لناسا بنجاح، حيث هبطت برفق أول مجموعة من عينات الكويكبات في صحراء يوتا. تم نشر كبسولة العينة المدمجة من مسافة 63,000 ميل خلال مرور قريب بالأرض وهبطت بعد أربع ساعات في جزء منعزل من الأراضي العسكرية. وفي الوقت نفسه، ستواصل المركبة الفضائية الرئيسية مهمتها لاستكشاف كويكب آخر.

سيتم نقل العينات المجمعة إلى مختبر جديد في مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن. وفي المركز، سينضمون إلى مئات الأرطال من صخور القمر التي جمعها رواد فضاء أبولو منذ أكثر من نصف قرن. وسيرافق دانتي لوريتا، العالم الرئيسي للمهمة من جامعة أريزونا، العينة إلى تكساس. سيكون افتتاح الحاوية في هيوستن لحظة مهمة لأنه سيكشف عن كمية المواد التي تم جمعها.

وتخطط وكالة ناسا للكشف العلني عن عينة الكويكب في 11 أكتوبر في مركز جونسون للفضاء في هيوستن. وسيصاحب الكشف مؤتمر صحفي حيث سيناقش فريق OSIRIS-REx العلمي التابع لناسا تحليلهم الأولي للعينة. سيتم بث الحدث مباشرة على تلفزيون ناسا وتطبيق ناسا والموقع الإلكتروني للوكالة.

المصدر: هيندوستان تايمز

مصادر:

- تعريف المركبة الفضائية Osiris-REx: الأصول والتفسير الطيفي وتحديد الموارد والأمن - Regolith Explorer

– تعريف مركز جونسون الفضائي: منشأة تابعة لوكالة ناسا تقع في هيوستن، تكساس، وهي بمثابة المركز الرئيسي لأنشطة رحلات الفضاء البشرية وتضم العديد من مرافق البحث والاختبار.

– تعريف رواد فضاء أبولو: رواد الفضاء الذين شاركوا في بعثات أبولو التابعة لوكالة ناسا، والتي كانت مسؤولة عن هبوط أول إنسان على سطح القمر.

– تعريف صخور القمر: صخور تم جمعها من سطح القمر خلال بعثات أبولو للدراسة والتحليل العلمي.