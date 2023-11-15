ناسا تدعو عشاق الفضاء لإرسال أسمائهم إلى الفضاء السحيق

تقدم وكالة ناسا فرصة مثيرة لعشاق الفضاء لإضافة أسمائهم إلى المركبة الفضائية أوروبا كليبر، والتي ستبدأ في رحلة طولها 1.8 مليار ميل لاستكشاف قمر كوكب المشتري، أوروبا. تتيح هذه الحملة الفريدة، التي أطلقت عليها ناسا اسم "رسالة في زجاجة"، للأفراد أن يكونوا جزءًا من هذه المهمة التاريخية بمجرد تقديم أسمائهم على الموقع الرسمي لوكالة الفضاء.

ومنذ إطلاق الحملة، تم بالفعل تقديم ما يقرب من 700,000 اسم، مما يظهر الاهتمام الهائل والإثارة المحيطة بهذا المسعى. وبمجرد جمع جميع الأسماء، سيقوم الفنيون المهرة في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في جنوب كاليفورنيا بحفرها على شريحة سيليكون صغيرة الحجم باستخدام شعاع إلكتروني. سيكون كل سطر من النص صغيرًا بشكل لا يصدق، حيث يبلغ قياسه أقل من 1/1000 من عرض شعرة الإنسان، عند 75 نانومتر فقط.

وستصاحب الأسماء الموجودة على الرقاقة قصيدة بليغة بعنوان "في مديح الغموض"، كتبها الشاعر الأمريكي آدا ليمون لإحياء ذكرى المهمة. سيتم في نهاية المطاف ربط هذه الرقاقة الصغيرة المثبتة على لوحة معدنية بالجزء الخارجي من المركبة الفضائية يوروبا كليبر. عندما تنطلق المركبة الفضائية في ما يقرب من 50 رحلة جوية قريبة من أوروبا، فإنها ستحمل هذه "الرسالة في زجاجة" إلى جانب حمولتها من الأدوات العلمية.

الهدف الأساسي لمهمة أوروبا كليبر هو جمع بيانات مهمة حول المحيط تحت السطح والقشرة الجليدية والغلاف الجوي لأوروبا من أجل تسليط الضوء على إمكانية الحياة على هذا القمر المثير للاهتمام. بفضل مداراتها التي يبلغ طولها نصف مليار ميل، ستنقل المركبة الفضائية بلا كلل معلومات لا تقدر بثمن إلى العلماء على الأرض. حاليًا، يتم الانتهاء من التجميع النهائي لـ Europe Clipper في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، وبعد ذلك سيتم نقله إلى مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا لإطلاقه المقرر في أكتوبر 2024.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يمكنني تقديم اسمي ليتم إدراجه في المركبة الفضائية أوروبا كليبر؟

ج: يمكنك إرسال اسمك من خلال زيارة الموقع الرسمي لناسا واتباع الإرشادات الواردة في صفحة التقديم.

س: ما هي حملة "رسالة في زجاجة" التي تقوم بها وكالة ناسا؟

ج: تتيح حملة "رسالة في زجاجة" للأفراد إمكانية حفر أسمائهم على شريحة صغيرة سيتم ربطها بالمركبة الفضائية أوروبا كليبر، والتي ستستكشف قمر المشتري، أوروبا.

س: ما هو الغرض من مهمة أوروبا كليبر؟

ج: تهدف مهمة أوروبا كليبر إلى جمع بيانات حول المحيط تحت سطح أوروبا، والقشرة الجليدية، والغلاف الجوي لتحديد ما إذا كان القمر يمكن أن يدعم الحياة.