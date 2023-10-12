تأخر إطلاق صاروخ SpaceX بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت وكالة ناسا وشركة SpaceX تأجيل إطلاق مهمة الكويكب Psyche بسبب الظروف الجوية غير المواتية في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. تم إعادة جدولة الإطلاق، الذي كان من المقرر إجراؤه يوم الخميس، ليوم الجمعة 13 أكتوبر الساعة 10:19 صباحًا بالتوقيت الشرقي. ستكون التغطية المباشرة لعملية الإطلاق متاحة على قنوات ناسا المختلفة، بما في ذلك YouTube وNASA Live.

سيتم تنفيذ المهمة باستخدام صاروخ Falcon Heavy ذو التعزيز الثلاثي من SpaceX، والموجود حاليًا على منصة الإطلاق وجاهز للطيران. تم اتخاذ قرار تأجيل الإطلاق بعد أن توقعت وكالة ناسا فرصة بنسبة 20٪ فقط لظروف مناخية مناسبة ليوم الخميس.

وإذا لم تنجح محاولة الإطلاق يوم الجمعة، فستتاح لفريق المهمة فرص إضافية لإطلاق المركبة الفضائية حتى 25 أكتوبر. وتمثل مهمة Psyche أول استكشاف لناسا لكويكب ذو سطح معدني، بدلا من التركيب النموذجي للصخور والجليد. ستسافر المركبة الفضائية حوالي 2.2 مليار ميل إلى نقطة بين المريخ والمشتري، وتستغرق حوالي ست سنوات للوصول إلى وجهتها.

وبمجرد وصولها إلى الكويكب، ستنشر المركبة الفضائية مجموعة من الأدوات العلمية لدراسة الجسم السماوي الذي يبلغ عرضه 170 ميلًا. ويأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة للمراحل الأولى للنظام الشمسي وتكوين الكواكب الصخرية مثل الأرض والمريخ من خلال هذا التحليل.

بالإضافة إلى ذلك، ستكون مهمة Psyche بمثابة أول اختبار لناسا في الفضاء السحيق لنظام الاتصالات البصرية في الفضاء السحيق. ومن المتوقع أن يتيح نظام الاتصالات المعتمد على الليزر إمكانية إرسال نطاق ترددي أعلى لمهام ناسا المستقبلية.

وفي أخبار متصلة، كشفت وكالة ناسا مؤخرًا عن عينات من الصخور والغبار تم الحصول عليها من كويكب بينو، والتي تم إعادتها إلى الأرض الشهر الماضي كجزء من مهمة منفصلة.

المصادر: ناسا، سبيس إكس