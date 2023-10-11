ناسا تلغي السير في الفضاء بسبب تسرب في المحطة الفضائية

ألغت وكالة ناسا عملية سير في الفضاء كانت مقررة يوم الخميس 12 أكتوبر، بعد اكتشاف تسرب لمبرد الأمونيا في وحدة ناوكا العلمية الروسية في وقت سابق من هذا الأسبوع. تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي لضمان سلامة رواد الفضاء والمعدات الموجودة على محطة الفضاء الدولية (ISS).

صرح مسؤولون من وكالة ناسا أن فرق الهندسة ومراقبة الطيران تقوم بمراجعة البيانات ولقطات الفيديو من التسرب. تم تأكيد التسرب، الذي توقف الآن، من قبل مراقبي الطيران في روسكوزموس وكاميرات المحطة الخارجية التابعة لناسا. تتطلب عمليات السير في الفضاء التي تتضمن رقائق الأمونيا العائمة خطوات إضافية لمنع التلوث. ولا يزال سبب التسرب قيد التحقيق.

تخطط وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس لتكليف اثنين من رواد الفضاء بفحص المبرد أثناء السير في الفضاء المخطط له مسبقًا في 25 أكتوبر. وقد أكدت كل من ناسا وروسكوزموس أن التسرب لم يكن له تأثير مادي على عمليات المحطة الفضائية.

سيؤدي إلغاء السير في الفضاء إلى تأخير أعمال الصيانة البسيطة في محطة الفضاء الدولية، بالإضافة إلى الاختبارات لدعم استكشاف القمر في المستقبل. كانت عملية السير في الفضاء مخصصة لرائد فضاء ناسا لورال أوهارا ورائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن لجمع عينات لتحليلها. وكان من المفترض أيضًا أن يحلوا محل كاميرا عالية الوضوح، لتعرض ما يمكن تحقيقه من خلال المحطة المدارية القمرية المخطط لها والتي تسمى "البوابة".

يؤثر التأخير أيضًا على عملية السير في الفضاء للصيانة في الجزء الأمريكي الثاني والمقرر إجراؤها في وقت لاحق من شهر أكتوبر. كان السير في الفضاء، الذي شارك فيه أوهارا ورائدة الفضاء ناسا ياسمين مقبلي، هو ثاني سير في الفضاء للنساء فقط في التاريخ.

يعد تسرب سائل التبريد Nauka هو الثالث الذي يحدث في معدات محطة الفضاء الدولية الروسية في العام الماضي. اقترح المسؤولون الروس أن التسريبات في المركبة الفضائية سويوز وبروجرس كانت على الأرجح بسبب ضربات النيازك الدقيقة. التحقيق في تسرب Nauka مستمر.

مصادر:

- ناسا

- روسكوزموس

التعاريف:

– مبرد الأمونيا: مادة تستخدم لتنظيم درجة الحرارة في أنظمة التبريد في المركبات الفضائية.

– محطة الفضاء الدولية (ISS): محطة فضائية تعمل كمختبر أبحاث ومساحة معيشة لرواد الفضاء من مختلف البلدان.

- السير في الفضاء: نشاط يترك فيه رواد الفضاء المركبة الفضائية ويغامرون في الفضاء لأداء المهام.

- المشعاع: جهاز يستخدم لنقل الحرارة من وسط إلى آخر.

– ضربات النيازك الدقيقة: تصادمات بين الجزيئات الصغيرة في الفضاء والمركبات الفضائية أو الأجسام الأخرى.

– روسكوزموس: وكالة الفضاء الروسية المسؤولة عن استكشاف وأبحاث الفضاء.

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- حقوق الصورة: ناسا