الغرفة المطاطية: ضمانة لرواد الفضاء وأطقم الفضاء أثناء الإطلاق الفضائي

يعد السفر إلى الفضاء مسعى معقدًا وخطيرًا، ولهذا السبب تتخذ وكالة ناسا احتياطات واسعة النطاق لضمان سلامة رواد الفضاء وأطقمها. أحد هذه الاحتياطات هو إنشاء الغرفة المطاطية، وهي منشأة مخفية تحت الأرض تقع أسفل منصات الإطلاق في مجمع Launch Pad 39 في فلوريدا.

تم تصميم الغرفة المطاطية لحماية العمال في حالة حدوث انفجار كارثي، وتتكون من شبكة من الأنفاق والمخابئ المتمركزة في أعماق الصواريخ الشاهقة والهياكل المصاحبة لها. والغرض منه هو توفير ملاذ آمن للأفراد الذين قد يكونون عالقين في انفجار Saturn V على الأرض.

في حين أنه لن ينجو أحد من مثل هذا الانفجار، فقد ابتكرت وكالة ناسا عملية لمنح العمال فرصة للرد والبحث عن الأمان. يبدأ طريق الهروب بمزلقة مائية مكونة من تسعة طوابق، يلفها الظلام، تقود الأفراد إلى أعماق منصة الإطلاق. بالنسبة لرواد الفضاء، يبدأ هروبهم على مستوى أعلى في الهواء، حيث يستخدمون مصعدًا عالي السرعة للنزول من كبسولة المركبة الفضائية إلى منصة الإطلاق المتنقلة في 30 ثانية فقط.

ومن هناك، سيسقط أفراد الطاقم نفقًا مطاطيًا ضيقًا شديد الانحدار يبلغ طوله 60 مترًا. الشريحة مغلفة بالماء لضمان نزول أسرع. بعد الخروج من الشريحة، كان الموظفون يهبطون على طاولة مطاطية، مملوءة أحيانًا بالماء، مما يتسبب في انزلاق الأفراد إلى الجدار الخلفي.

بعد هذه التجربة المثيرة، كان العمال يتسابقون عبر الأبواب المقاومة للانفجار، ويدخلون الغرفة المطاطية. ينبع الاسم من تغطية كل شيء في الغرفة بالمطاط، مما يوفر حماية إضافية ضد التأثيرات الضارة المحتملة. يمكن للغرفة المطاطية المقببة، المجهزة بأرضيات زنبركية، أن تتحمل كميات هائلة من القوة، مما يقلل الضغط الذي يتعرض له الركاب من 75 جرامًا إلى 4 جرامًا أكثر قابلية للبقاء.

تم تجهيز المخبأ بحصص الإعاشة والمياه وحتى المراحيض، مما يضمن قدرة الأفراد على إعالة أنفسهم حتى يصبح الإنقاذ ممكنًا. بالإضافة إلى ذلك، في حالة عرقلة طرق الهروب الرئيسية، قامت ناسا بتركيب فتحة هروب في الجزء العلوي من الغرفة المطاطية كملاذ أخير.

لحسن الحظ، لم يتم استخدام الغرفة المطاطية مطلقًا في حالات الطوارئ الفعلية، ولم ينفجر أي صاروخ من صواريخ Saturn V على منصة الإطلاق. ورغم أن منصة الإطلاق مهجورة الآن، فضلاً عن الأنفاق المعقدة الموجودة تحتها، فإن أهمية مثل هذه الضمانات في استكشاف الفضاء لا يمكن المبالغة فيها.

المصدر

– [مجلة سلامة الفضاء](https://www.spacesafetymagazine.com/space-exploration/humanspaceflight/launch-pad-rubber-room/)