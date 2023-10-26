ناسا اليعسوب: تمهيد الطريق لاستكشاف تيتان

تجري وكالة ناسا مهمة رائدة بينما يستعد العلماء لاستكشاف تيتان، أكبر أقمار زحل. ولطالما كان تيتان، المعروف بغلافه الجوي الكثيف وجاذبيته المنخفضة، هدفا لبحث وكالة ناسا عن عوالم صالحة للحياة وعلامات على وجود حياة خارج كوكب الأرض. ولتحقيق هذا العمل الجريء، تقوم ناسا ببناء مركبة هبوط تعمل بالطاقة النووية تسمى Dragonfly، والتي ستكون أول مهمة للوكالة إلى سطح عالم المحيط.

إن مركبة Dragonfly، التي طورها وأدارها مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية (APL) في ماريلاند، ليست مركبة هبوط عادية. تشبه الطائرة بدون طيار بحجم السيارة، وسوف تحلق عبر الغلاف الجوي الغني بالنيتروجين لتيتان باستخدام أربعة أزواج من الدوارات المكدسة، المصممة لتخترق هواء القمر السميك. يهدف Dragonfly المجهز بكاميرات وأجهزة استشعار وأدوات أخذ العينات المتقدمة إلى استكشاف مناطق تيتان التي يشتبه في احتوائها على مواد عضوية، ربما تكون على اتصال بمحيط مائي تحت السطح تحت السطح الجليدي.

تم إجراء اختبارات موسعة لأنظمة طيران Dragonfly في مركز أبحاث لانجلي التابع لناسا في فرجينيا على مدى السنوات الثلاث الماضية. قامت الاختبارات بمحاكاة مجموعة متنوعة من ظروف الطيران والسيناريوهات لتقييم الأداء الديناميكي الهوائي للمركبة، وسرعات الدوار، والمرونة عند سرعات الرياح المختلفة وزوايا الطيران. أدى الانتهاء بنجاح من أكثر من 700 عملية تشغيل وأكثر من 4,000 نقطة بيانات فردية إلى زيادة ثقة الباحثين في نماذج المحاكاة المصممة لتكرار الظروف الصعبة على تيتان.

يوضح ريك هيسلر، قائد اختبار نفق الرياح Dragonfly في APL، أن كل مرحلة اختبار سمحت للفريق بتحسين نماذجهم التقنية وتحسين توقعات أداء الدوار لجو تيتان الاستثنائي. لقد كانت البيانات التي تم الحصول عليها مفيدة في التحقق من صحة الديناميكيات الهوائية لمركبة الهبوط، والأداء الهيكلي الهوائي، وعمر كلال الدوار في البيئة المبردة القاسية.

ومن المقرر إطلاق Dragonfly في عام 2027، ومن المتوقع أن يصل إلى تيتان بحلول عام 2034، مما يمثل علامة بارزة في استكشاف الفضاء. وكما يقول كين هيبارد، مهندس أنظمة مهمة Dragonfly في APL، "مع Dragonfly، نقوم بتحويل الخيال العلمي إلى حقيقة استكشافية." تمثل المهمة فرصة مثيرة لكشف أسرار تيتان، وكل خطوة نتخذها تقربنا من إرسال هذه الطائرة المروحية الثورية عبر سماء وسطح أكبر أقمار زحل.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو اليعسوب؟

Dragonfly عبارة عن مركبة هبوط تعمل بالطاقة النووية تم تطويرها بواسطة مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية التابع لناسا (APL) بغرض استكشاف تيتان، أكبر أقمار زحل. وهي مصممة لتكون أول مهمة للوكالة إلى سطح عالم المحيطات.

ما هي الملامح الرئيسية لل اليعسوب؟

تم تجهيز Dragonfly بكاميرات وأجهزة استشعار وأدوات أخذ العينات لفحص مناطق تيتان التي يُعتقد أنها تحتوي على مواد عضوية يحتمل أن تكون على اتصال بمحيط مائي تحت السطح تحت السطح الجليدي. ويستخدم أربعة أزواج من الدوارات المكدسة للتنقل في جو تيتان الكثيف والغني بالنيتروجين.

ما هو الاختبار الذي خضع له اليعسوب؟

خضعت أنظمة طيران Dragonfly لاختبارات مكثفة في مركز أبحاث لانغلي التابع لناسا في فرجينيا. قامت هذه الاختبارات بمحاكاة ظروف الطيران المختلفة وسرعات الرياح وسرعات الدوار وزوايا الطيران لتقييم الأداء الديناميكي الهوائي لمركبة الهبوط. ساعدت البيانات التي تم جمعها من هذه الاختبارات في التحقق من صحة نماذج محاكاة مركبة الهبوط وزيادة الثقة في أدائها في ظل ظروف تيتان.

متى من المقرر إطلاق Dragonfly؟

ومن المقرر حاليًا إطلاق Dragonfly في عام 2027، ومن المتوقع أن يصل إلى تيتان، أكبر أقمار زحل، بحلول عام 2034.