NASA Biosignatures IDEAS Lab: تقدم بطلبك الآن للحصول على تجربة ورشة عمل فريدة من نوعها

يقدم برنامج علم الأحياء الفلكي التابع لناسا فرصة مثيرة للعلماء في المؤسسات الأمريكية للمشاركة في مختبر Biosignatures IDEAS. تهدف ورشة العمل المبتكرة هذه إلى تطوير مقترحات المنح الجديدة والرائدة من خلال مراجعة النظراء في الوقت الفعلي.

سيتألف مختبر Biosignatures IDEAS من مجموعة من الاجتماعات الافتراضية المسبقة والجلسات الشخصية والجلسات الافتراضية. ستُعقد الجلسات الشخصية في الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2024، بينما ستُعقد الجلسات الافتراضية في 16 و23 فبراير و1 مارس.

من خلال المشاركة في ورشة العمل هذه، ستتاح للعلماء فرصة التعاون مع أقرانهم، وتلقي تعليقات قيمة، وتحسين مقترحات المنح الخاصة بهم في الوقت الفعلي. الهدف النهائي هو تطوير مجموعة من المقترحات التي سيتم النظر فيها للتمويل من خلال برنامج Exobiology.

للتقديم في مختبر Biosignatures IDEAS، يمكن للعلماء المهتمين زيارة الموقع الرسمي على [رابط للتقديم]. هنا، يمكنهم العثور على مزيد من المعلومات حول ورشة العمل وتقديم طلباتهم.

تعد تجربة ورشة العمل الفريدة هذه فرصة ممتازة للعلماء في مجال علم الأحياء الفلكي للارتقاء بأبحاثهم إلى آفاق جديدة. ومن خلال المشاركة في مراجعة النظراء والتعاون في الوقت الفعلي، سيتمكن المشاركون من تحسين أفكارهم وتطوير مقترحات المنح القوية التي لديها القدرة على تقديم مساهمات كبيرة في هذا المجال.

لا تفوت هذه الفرصة لتكون جزءًا من مختبر NASA Biosignatures IDEAS Lab. تقدم بطلبك الآن وانتقل بأبحاثك إلى المستوى التالي!

التعاريف:

– البصمات الحيوية: مؤشرات للحياة الماضية أو الحالية يمكن اكتشافها ودراستها في بيئات مختلفة.

- الأفكار: الابتكار في التنمية والاستكشاف والعلوم - برنامج يعزز التعاون وتطوير الأفكار التحويلية في استكشاف الفضاء.

مصادر:

- برنامج ناسا لعلم الأحياء الفلكي [لم يتم توفير عنوان URL]

– برنامج علم الأحياء الخارجية [لم يتم توفير عنوان URL]