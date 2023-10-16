أسرار النفس، كويكب غني بالمعادن

أثار إطلاق ناسا مؤخرًا لمهمتها إلى Psyche، وهو كويكب يقع في حزام الكويكبات الرئيسي، فضول العلماء. يُعتقد أن Psyche، الذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 1852، يتكون بشكل أساسي من الحديد والنيكل والسيليكات. قد يكون حتى النواة المكشوفة لكوكب قديم.

وبمساعدة أشعة جاما ومطياف النيوترونات في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز، تهدف المركبة الفضائية إلى اكتشاف العناصر الكيميائية الموجودة على سطح سايكي بدقة عالية. ويأمل العلماء في اكتشاف ما إذا كانت Psyche في يوم من الأيام نواة كوكبية ذات دينامو نشط يولد مجالًا مغناطيسيًا.

عند وصول المركبة الفضائية في أغسطس 2029، ستدور حول Psyche على مسافة حوالي 700 كيلومتر لمدة عامين. خلال هذا الوقت، ستقوم أدواته برسم خريطة للسطح والبحث عن دليل على وجود مجال مغناطيسي قديم.

ووفقا لتوماس بريتيمان، الباحث المشارك في معهد علوم الكواكب، فإن تكوين النواة يتطلب الحرارة والذوبان، حيث تنفصل المراحل المعدنية الكثيفة عن السيليكات وتغوص باتجاه مركز الجسم. من المحتمل أن يكون مصدر الحرارة الداخلي لـ Psyche هو اضمحلال النظائر المشعة قصيرة العمر التي تنتجها المستعرات الأعظم القريبة. ومع اضمحلال هذه النظائر، بردت المادة Psyche وشكلت نواة ووشاحًا وقشرة. ربما تم تجريد الطبقات الخارجية من السيليكات بسبب الصدمات، مما قد يكشف عن اللب حتى عندما كان منصهرًا جزئيًا.

ولدراسة التركيبة العنصرية على سطح سايكي، يقوم مقياس أشعة جاما ومطياف النيوترونات بتحليل انبعاثات الطاقة الصادرة عن الأشعة الكونية والجسيمات عالية الطاقة. يمكن أن تشير النيوترونات المنبعثة وأشعة جاما إلى وجود عناصر محددة. ويستخدم الجرمانيوم، وهو عنصر كثيف، في جهاز المطياف للكشف عن أشعة جاما التي تتوقف داخله. تخلق طاقة التوقف هذه إشارة كهربائية يمكن قياسها باستخدام إلكترونيات دقيقة.

يمكن أن يشير الكشف عن وفرة عالية من الحديد والنيكل إلى أصل يشبه النواة لـ Psyche. إن وجود الكبريت يعني وجود بركانية مثيرة للاهتمام. بالإضافة إلى ذلك، من خلال دراسة المجال المغناطيسي لـ Psyche، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة لتاريخه. إذا حدث دوران مدفوع بالحرارة للمعدن السائل الموصل داخل النواة، فمن الممكن أن يتم توليد مجال مغناطيسي قوي. سيبحث مقياس المغناطيسية الخاص بالمركبة الفضائية عن دليل على هذا الدينامو.

سيبدأ جمع البيانات العلمية الأولية في عام 2030 عندما تصل المركبة الفضائية إلى مدار منخفض الارتفاع حول Psyche. بحلول ذلك الوقت، يأمل العلماء في الحصول على فهم شامل لتركيبة Psyche. وقد أثارت المهمة الإثارة بين العلماء، لأن هذا الكويكب الغني بالمعادن يحمل الكثير من الأشياء المجهولة. من المتوقع أن يكون سطح Psyche، مع الحفر المحتملة وتدفقات الحمم المعدنية، مشهدًا آسرًا.

وبشكل عام، فإن دراسة Psyche لديها القدرة على تقديم رؤى قيمة حول التاريخ المبكر لنظامنا الشمسي والعمليات التي أدت إلى تكوين الأجرام السماوية.

مصادر:

– مهمة ناسا إلى Psyche: الكشف عن عالم معدني: https://www.nasa.gov/feature/nasa-s-mission-to-psyche-unveiling-am

– الموقع الإلكتروني لمختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز: https://www.jhuapl.edu/

– معهد علوم الكواكب: https://www.psi.edu/