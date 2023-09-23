المشكلة المتزايدة للنفايات الفضائية

تشير النفايات الفضائية، والمعروفة أيضًا باسم الحطام المداري، إلى قطع الحطام التي تُركت في مدار الأرض نتيجة للأنشطة البشرية في الفضاء. وتشمل هذه الأقمار الصناعية البائدة، ومراحل الصواريخ المستهلكة، وشظايا أخرى. أصبح انتشار النفايات الفضائية مصدر قلق كبير لأنه يشكل تهديدا للأقمار الصناعية العاملة ومحطة الفضاء الدولية.

تعتبر الأقمار الصناعية، التي تستخدم للاتصالات ومراقبة الطقس والملاحة، مسؤولة عن جزء كبير من النفايات الفضائية. وعندما تصل إلى نهاية عمرها التشغيلي، فإنها تصبح حطامًا فضائيًا. بالإضافة إلى الأقمار الصناعية، تساهم مراحل الصواريخ التي لم تعد تعمل أيضًا في تراكم النفايات الفضائية.

ويكمن الخطر الذي تشكله النفايات الفضائية في قدرتها على الاصطدام بالأقمار الصناعية والمركبات الفضائية العاملة. حتى الشظايا الصغيرة من الحطام يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة بسبب السرعات العالية التي تنتقل بها. يمكن أن يؤدي اصطدام قمر صناعي بقطعة من النفايات الفضائية إلى تدمير كلا الجسمين، مما يؤدي إلى مزيد من التجزئة وإنشاء تأثير متسلسل يعرف باسم متلازمة كيسلر.

للتخفيف من مشكلة النفايات الفضائية، تم تنفيذ تدابير مختلفة. ويتمثل أحد الأساليب في تصميم الأقمار الصناعية والصواريخ بحيث يمكن إخراجها من مدارها، واحتراقها في الغلاف الجوي للأرض عندما تصل إلى نهاية عمرها التشغيلي. تتمثل الإستراتيجية الأخرى في إزالة النفايات الفضائية بشكل فعال باستخدام الأنظمة الآلية.

وتُبذل الجهود أيضًا لتحسين إدارة حركة المرور الفضائية لتقليل احتمالية الاصطدامات. ويشمل ذلك تتبع الحطام الفضائي ورسم خرائط له، بالإضافة إلى تنفيذ مناورات تجنب الاصطدام عند الضرورة.

في الختام، تشكل مشكلة النفايات الفضائية المتزايدة تهديدًا كبيرًا للأقمار الصناعية العاملة وتطرح تحديات لمستقبل استكشاف الفضاء. ومن الأهمية بمكان معالجة هذه المشكلة من خلال تدابير مثل الخروج من المدار، والإزالة النشطة، وتحسين إدارة حركة المرور الفضائية.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)