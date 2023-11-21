مقال جديد: الرحلة غير المخطط لها لحقيبة أدوات رواد الفضاء التابعة لناسا

في تحول غير معتاد للأحداث، قامت حقيبة أدوات تابعة لرائد فضاء ناسا بدور جديد كقمر صناعي بعد أن أصبحت غير مقيدة أثناء السير في الفضاء مؤخرًا. وقد استحوذت هذه الحادثة غير المتوقعة على اهتمام عشاق الفضاء وعلماء الفلك، وسلطت الضوء على التحديات التي يواجهها رواد الفضاء في بيئة الفضاء الفريدة.

أثناء سير الصيانة خارج محطة الفضاء الدولية (ISS)، فقد رائدا فضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا قبضتهما على الحقيبة البيضاء الثمينة المليئة بالأدوات. وتدور حقيبة الأدوات الآن حول الأرض على ارتفاع 200 ميل تقريبًا فوق سطح الأرض، ويمكن للمراقبين في المملكة المتحدة رصدها باستخدام التلسكوبات أو المناظير.

وبينما أثيرت مخاوف بشأن الحطام الفضائي، أكد مسؤولو ناسا أن حقيبة الأدوات لا تشكل تهديدًا مباشرًا لمحطة الفضاء الدولية أو الأقمار الصناعية الأخرى في المدار. وتراقب الوكالة مساره بنشاط وتتوقع أن يبقى في المدار لعدة أشهر.

يعد هذا الحادث بمثابة تذكير بالتعقيدات والعقبات غير المتوقعة التي يمكن أن تنشأ أثناء المهام الفضائية، حتى مع المهام المخطط لها بعناية أكبر. مع استمرار رحلة حقيبة الأدوات، ينبهر عشاق الفضاء وعلماء الفلك برحلتها المدارية المؤقتة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يفقد فيها رواد الفضاء معداتهم في الفضاء. فقد رائد فضاء ناسا إد وايت قفازًا احتياطيًا أثناء أول سير أمريكي في الفضاء في عام 1965. وفي عام 2008، أسقط رائد الفضاء ناسا هيديماري ستيفانيشين بايبر أيضًا عن طريق الخطأ حقيبة أدوات، وفي عام 2017، فقد اثنان من رواد فضاء ناسا قطعة من الحماية الحرارية أثناء إجراء الإصلاحات.

تقوم ناسا حاليًا بالتحقيق في الحادث وتنفيذ إجراءات أمان إضافية لمنع حدوث مثل هذه الأحداث أثناء عمليات السير في الفضاء في المستقبل. في هذه الأثناء، تم تصنيف حقيبة الأدوات على أنها خردة فضائية وتم تعيين المعرف لها 58229/1998-067WC.

أسئلة وأجوبة:

س: هل تشكل حقيبة الأدوات تهديدًا لمحطة الفضاء الدولية أو الأقمار الصناعية الأخرى؟

ج: لا، وفقًا لمسؤولي ناسا، لا تشكل حقيبة الأدوات أي تهديد مباشر لمحطة الفضاء الدولية أو الأقمار الصناعية الأخرى الموجودة في المدار.

س: كيف يمكن للمراقبين تتبع مدار حقيبة الأدوات؟

ج: يمكن رصد حقيبة الأدوات باستخدام التلسكوبات أو المنظار، خاصة في المملكة المتحدة.

س: هل هذه هي المرة الأولى التي يفقد فيها رواد الفضاء معداتهم في الفضاء؟

ج: لا، كانت هناك حالات سابقة فقد فيها رواد الفضاء معداتهم عن غير قصد أثناء السير في الفضاء.

س: ما هي التدابير التي تتخذها ناسا لمنع وقوع حوادث مماثلة؟

ج: تقوم وكالة ناسا بالتحقيق في الحادث وتنفيذ تدابير السلامة المعززة لعمليات السير في الفضاء في المستقبل.

س: ما هي المدة المتوقعة لبقاء حقيبة الأدوات في المدار؟

ج: تتوقع وكالة ناسا أن تبقى حقيبة الأدوات في المدار لعدة أشهر قبل أن تتحلل في الغلاف الجوي للأرض.