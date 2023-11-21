اكتشاف جديد: حقيبة الأدوات المفقودة من قبل رواد فضاء ناسا مرئية في سماء المملكة المتحدة

انكشف حدث رائع في مجال استكشاف الفضاء، وأسر انتباه مراقبي السماء في المملكة المتحدة. أضاع رائدا الفضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا حقيبة أدوات عن طريق الخطأ أثناء عملهما في مهمة إصلاح الألواح الشمسية على متن محطة الفضاء الدولية (ISS). الآن، أصبحت حقيبة الأدوات هذه في غير مكانها مرئية بشكل ملحوظ وهي تدور حول الأرض، مما يوفر مشهدًا فريدًا لجميع المهتمين بأسرار الكون.

نجح علماء فلك بارزون من مشروع التلسكوب الافتراضي الشهير في التعرف على حقيبة الأدوات، مما يسمح للمتحمسين المجهزين بمنظار أو تلسكوبات بمراقبتها وهي تتحرك برشاقة عبر سماء الليل. تم رصد الحقيبة، التي تحتوي على هيكل بحجم الحقيبة وتم تصنيفها على أنها حطام فضائي برقم التعريف 58229/1998-067WC، على مقربة من محطة الفضاء الدولية.

لمشاهدة هذا المنظر الاستثنائي، يتمتع سكان جنوب بريطانيا بأفضل فرصة لمشاهدة حقيبة الأدوات بعيدة المنال خلال إطار زمني محدد. وإذا سمحت الظروف الجوية، يمكن للمراقبين إلقاء نظرة خاطفة عليه بين الساعة 6.24 مساءً و6.34 مساءً يوم الثلاثاء. ومع ذلك، فإن الفترة المثالية لمشاهدة هذا المشهد السماوي هي يوم 24 نوفمبر، من الساعة 5.30 مساءً إلى 5.41 مساءً.

في حين أن استكشاف الفضاء يركز في كثير من الأحيان على التقدم التكنولوجي والبحث العلمي، فإن هذا الحدث الرائع يذكرنا بطبيعة الكون المذهلة والتي لا يمكن التنبؤ بها. يضيف الاكتشاف العرضي لحقيبة الأدوات من قبل رائد الفضاء الياباني ساتوشي فوروكاوا عنصرًا مثيرًا للاهتمام إلى القصة. في منعطف غير متوقع، كان فوروكاوا يحاول بالفعل التقاط صورة لجبل فوجي من محطة الفضاء الدولية عندما قام عن غير قصد بتصوير العنصر المفقود.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يمكنني رؤية حقيبة الأدوات؟

ج: إذا كان لديك منظار أو تلسكوب، فانظر نحو السماء خلال الأوقات المحددة، وإذا سمحت الأحوال الجوية، يمكنك إلقاء نظرة خاطفة على حقيبة الأدوات.

س: هل حقيبة الأدوات خطرة؟

ج: تم تصنيف حقيبة الأدوات على أنها حطام فضائي، لكن مظهرها البصري لا يشكل أي خطر مباشر.

س: كيف فقد رواد الفضاء حقيبة أدواتهم؟

ج: أثناء إجراء صيانة على لوحة شمسية، تم وضع الحقيبة في غير مكانها عن طريق الخطأ وتم إطلاقها لاحقًا في الفضاء.

س: هل لا يزال بإمكاني مراقبة حقيبة الأدوات بعد المواعيد المحددة؟

ج: نظرًا لطبيعة مداره التي لا يمكن التنبؤ بها والتغيرات المحتملة في الظروف الجوية، قد تختلف الرؤية إلى ما بعد التوقيتات المحددة.