حقيبة الأدوات المفقودة في الفضاء: جسم مداري جديد يستحق المشاهدة

ليس كل يوم تصبح حقيبة الأدوات إضافة جديدة إلى الأجسام التي تدور حول الأرض، ولكن هذا هو بالضبط ما حدث خلال عملية سير في الفضاء مؤخرًا أجراها رائدا فضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا. أثناء قيامهم بإجراء صيانة على محطة الفضاء الدولية في الأول من نوفمبر، انجرفت حقيبة أدواتهم بعيدًا إلى الفراغ الشاسع في الفضاء.

وأكدت وكالة ناسا الحادثة في منشور على مدونتها، مشيرة إلى أن حقيبة الأدوات فقدت عن غير قصد. تمكنت وحدات التحكم في الطيران من اكتشاف حقيبة الأدوات باستخدام كاميرات المحطة الخارجية. ولحسن الحظ، لم تكن هناك حاجة للأدوات الموجودة في الحقيبة لبقية عملية السير في الفضاء، لذلك لم يؤثر ذلك على أي أهداف مستمرة للمهمة.

شاركت رائدة الفضاء الاحتياطية في وكالة الفضاء الأوروبية ميغان كريستيان لقطات للحظة التي انجرفت فيها حقيبة الأدوات بعيدًا على X (المعروف سابقًا باسم Twitter). وفقًا لكريستيان، شوهدت حقيبة الأدوات آخر مرة من قبل رائد الفضاء في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية ساتوشي فوروكاوا أثناء دورانه حول جبل فوجي.

وعلى الرغم من لحظة الذعر القصيرة، أكدت ناسا أن حقيبة الأدوات لا تشكل خطرا كبيرا على محطة الفضاء الدولية أو طاقمها. وقام مركز التحكم بالمهمة بتحليل مساره وخلص إلى أن احتمال اصطدامه بالمحطة منخفض.

إذًا، ماذا يحدث لحقيبة الأدوات المفقودة الآن؟ وبحسب موقع Earthsky.org، فمن المتوقع أن يبقى الكيس في المدار لعدة أشهر، ثم ينزل تدريجيا حتى يصل إلى الغلاف الجوي للأرض. وعند هذه النقطة، فمن المرجح أن تتفكك.

ومن المثير للاهتمام أن حقيبة الأدوات عاكسة للغاية، مما يجعلها مرئية للمراقبين الموجودين على الأرض عندما تفقد ارتفاعها. وأكد جوناثان ماكدويل، عالم الفلك والفيزياء الفلكية في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، أن الحقيبة تم فهرستها من قبل قوة الفضاء الأمريكية وخصص لها رقم الكتالوج 58229/1998-067WC. وهذا يعني أن أي شخص لديه اتصال بالإنترنت يمكنه تتبع موقعه في الوقت الفعلي باستخدام موقع التتبع عبر الأقمار الصناعية N2YO.com.

وفي حين أن هذه قد تكون إضافة غير تقليدية إلى مدار الأرض، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تضل فيها حقيبة الأدوات. وفي عام 2008، وقع حادث مماثل عندما انجرفت حقيبة أدوات بعيدًا عن رائدة الفضاء هيديماري ستيفانيشين بايبر أثناء السير في الفضاء. وقدرت وكالة ناسا قيمة تلك الحقيبة بنحو 100,000 ألف دولار، مما يجعلها واحدة من أكبر العناصر التي فقدها رائد فضاء على الإطلاق.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف يمكنني تتبع موقع حقيبة الأدوات المفقودة؟

ج: يمكنك مراقبة موقع الحقيبة في الوقت الحقيقي باستخدام موقع التتبع عبر الأقمار الصناعية N2YO.com.

س: هل ستكون حقيبة الأدوات مرئية من الأرض؟

ج: نعم، عندما تفقد حقيبة الأدوات ارتفاعها، يجب أن تصبح مرئية للمراقبين الموجودين على الأرض. ومع ذلك، ستكون هناك حاجة إلى مناظير لرصده.

س: هل هذه هي أول حقيبة أدوات تختفي في الفضاء؟

ج: لا، كانت هناك حوادث سابقة لانجراف أكياس الأدوات بعيدًا أثناء السير في الفضاء.