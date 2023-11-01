اثنان من رواد فضاء ناسا يكملان عملية سير تاريخية في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية

في لحظة تاريخية لاستكشاف الفضاء، أكمل اثنان من رواد فضاء ناسا بنجاح أول سير في الفضاء معًا خارج محطة الفضاء الدولية (ISS). دخلت ياسمين مقبلي ولورال أوهارا التاريخ باعتبارهما الزوج الرابع من النساء الذي يقوم بنشاط نسائي خارج المركبة (EVA) في الفضاء.

أثناء السير في الفضاء، قام مقبلي وأوهارا باستبدال المحمل لضمان الدوران الصحيح للألواح الشمسية على محطة الفضاء الدولية. كما قاموا أيضًا بأنشطة صيانة أخرى للحفاظ على المحطة الفضائية في حالة مثالية. ومع ذلك، نظرًا لضيق الوقت، لم يتمكنوا من إكمال المهمة المخططة المتمثلة في إزالة صندوق إلكترونيات من هوائي الاتصالات.

بدأ مقبلي وأوهارا سيرهما في الفضاء عن طريق تحويل بدلاتهما الفضائية إلى طاقة البطارية، ليبدأا رسميًا النشاط خارج المركبة. ثم قاموا بتقسيم مهامهم، حيث ركز مقبلي على إزالة تجهيزات المناولة لإفساح المجال لتركيب مجموعة إضافية من الطاقة الشمسية لمحطة الفضاء الدولية. كما قامت أيضًا بتوثيق الموقع الذي سيتم إضافة المصفوفة الجديدة إليه. من ناحية أخرى، عمل أوهارا على استبدال إحدى مجموعات محامل الدوران بمفصل دوار يعمل بالطاقة الشمسية على الجانب الأيسر من دعامة العمود الفقري للمحطة الفضائية.

على الرغم من مواجهة بعض الصعوبات في فك البراغي التي تثبت المحمل المتدهور في مكانه، أكمل أوهارا ومغبيلي عملية الاستبدال بنجاح. قام مقبلي بعد ذلك بتقويم كابل إيثرنت، بينما قام أوهارا بتزييت حلقة السباق قبل تركيب محمل الدوران الاحتياطي.

بعد الانتهاء من مهامهم الأساسية، انتقل رواد الفضاء إلى إعداد صندوق إلكترونيات، يسمى مجموعة الترددات الراديوية (RFG)، لإزالته أثناء السير في الفضاء في المستقبل. قرب نهاية السير في الفضاء، أبلغت أوهارا عن مشكلة بسيطة في حامل الاتصالات الخاص بها لكنها أكدت أن ذلك لم يؤثر على رؤيتها.

مع اكتمال مهامهم، عاد مقبلي وأوهارا إلى غرفة معادلة الضغط في محطة الفضاء الدولية. واستغرق السير في الفضاء إجمالي 6 ساعات و42 دقيقة، وهو ما يمثل إنجازًا ناجحًا لرائدي الفضاء. أعربت مقبلي عن سعادتها باللحظة الخاصة التي أتمتها أثناء سيرها في الفضاء لأول مرة مع أوهارا، الذي كانت معجبة به كثيرًا، بينما رددت أوهارا نفس المشاعر.

يمثل هذا السير التاريخي في الفضاء علامة بارزة أخرى في عملية الاستكشاف والصيانة المستمرة لمحطة الفضاء الدولية. إنها شهادة على تفاني ومهارة رواد الفضاء المشاركين وتظهر التقدم المستمر في استكشاف الفضاء.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو النشاط خارج المركبة (EVA)؟

يشير النشاط خارج المركبة (EVA) إلى أي نشاط يقوم به رواد الفضاء خارج المركبة الفضائية أثناء وجودهم في الفضاء. وعادةً ما تتضمن عمليات سير في الفضاء لتنفيذ مهام مختلفة، مثل الصيانة والإصلاحات والتجارب.

2. كم عدد عمليات السير في الفضاء التي قامت بها النساء فقط؟

كانت هناك أربع عمليات سير في الفضاء للنساء فقط في التاريخ. أول زوج من النساء قاما بالسير في الفضاء للسيدات فقط هما رائدتا فضاء ناسا كريستينا كوتش وجيسيكا مئير في أكتوبر 2019 ويناير 2020، تلاهما ياسمين مقبلي ولورال أوهارا في عملية السير الفضائية الأخيرة.

3. ما هو الغرض من محطة الفضاء الدولية (ISS)؟

محطة الفضاء الدولية (ISS) هي محطة فضائية متعددة الجنسيات في مدار أرضي منخفض. والغرض الأساسي منه هو أن يكون بمثابة مختبر للبحث العلمي والتجريب في الجاذبية الصغرى. كما أنه بمثابة منصة للتعاون الدولي والتقدم التكنولوجي في استكشاف الفضاء.