مقال جديد: رواد الفضاء يستعدون للسير في الفضاء للصيانة على محطة الفضاء الدولية

تجري الاستعدادات النهائية لعملية سير في الفضاء للصيانة على محطة الفضاء الدولية (ISS) بينما يستعد طاقم البعثة 70 للمهمة. سيبدأ رائدا فضاء ناسا، ياسمين مقبلي ولورال أوهارا، يوم الأربعاء، في رحلة سير في الفضاء مدتها سبع ساعات تقريبًا لإزالة معدات الاتصالات اللاسلكية وتبادل الأجهزة التي تسمح للمصفوفات الشمسية في محطة الفضاء الدولية بتتبع الشمس.

تمثل عملية السير في الفضاء، المقرر أن تبدأ في الساعة 8:05 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، المرة الأولى التي يغامر فيها رائدا الفضاء خارج المحطة الفضائية. أعطى مديرو المهمة الضوء الأخضر لتلفزيون ناسا لتوفير تغطية حية للحدث بدءًا من الساعة 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة على تطبيق الوكالة وموقعها الإلكتروني.

انضم القائد أندرياس موجينسن من وكالة الفضاء الأوروبية وساتوشي فوروكاوا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) إلى مقبلي وأوهارا في الاستعدادات للسير في الفضاء طوال اليوم. وخضع الفريق لفحوصات طبية قياسية، بما في ذلك درجة الحرارة وضغط الدم والنبض وفحوصات الجهاز التنفسي. بالإضافة إلى ذلك، قاموا بمراجعة إجراءات السير في الفضاء وعقدوا مؤتمر الاستعداد النهائي مع المتخصصين الأرضيين.

داخل غرفة معادلة الضغط كويست، قام رواد الفضاء بتجهيز أدواتهم وبدلاتهم الفضائية استعدادًا للسير في الفضاء القادم. سيكون نشاط الصيانة بمثابة السير في الفضاء الثاني عشر الذي يتم إجراؤه في محطة الفضاء الدولية هذا العام.

وفي الوقت نفسه، ركز رواد الفضاء الثلاثة بالمحطة الفضائية على أبحاثهم العلمية اليومية ومهام الصيانة في قطاع روسكوزموس بالمحطة. شارك مهندس الطيران أوليج كونونينكو في جلسة مدتها 24 ساعة لقياس نشاط القلب وضغط الدم، بينما أكمل مهندس الطيران نيكولاي تشوب مهام التنظيف من السير في الفضاء الأسبوع الماضي. ساعد مهندس الطيران كونستانتين بوريسوف في مهام دعم الحياة والصيانة طوال اليوم.

أسئلة وأجوبة:

س: ماذا سيفعل رواد الفضاء أثناء السير في الفضاء؟

ج: سيقوم رواد الفضاء بإزالة معدات الاتصالات اللاسلكية واستبدال الأجهزة بالمصفوفات الشمسية لمحطة الفضاء الدولية.

س: هل سيتم بث السير في الفضاء؟

ج: نعم، سيوفر تلفزيون ناسا تغطية مباشرة للسير في الفضاء على تطبيق الوكالة وموقعها الإلكتروني.

س: كم عدد عمليات السير في الفضاء التي تم إجراؤها في محطة الفضاء الدولية هذا العام؟

ج: ستكون هذه هي عملية السير في الفضاء الثانية عشرة التي يتم إجراؤها في محطة الفضاء الدولية في عام 12.