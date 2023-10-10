صور جديدة غريبة لرواد الفضاء وهم يتدربون في ظروف شبيهة بالقمر

شاركت رائدة الفضاء في ناسا جيسيكا مير مؤخرًا صورًا لها وشخصًا آخر يخضع للتدريب على بدلة الفضاء في مركز جونسون للفضاء (JSC) التابع لناسا في هيوستن. وتظهر الصور رواد الفضاء في ساحة صخرية تم تصميمها لمحاكاة ظروف سطح القمر، مزودة بمصابيح وجدران سوداء.

في إحدى الصور، يمكن رؤية مائير وهي تتبادل قبضة اليد مع شريكها في محاكاة المشهد القمري. بدلات الفضاء التي يرتدونها ليست مغلقة بالكامل، ولكنها نماذج بالحجم الطبيعي تسمح لهم بالتعود على وزن وملمس الملابس الفعلية.

تعتبر هذه التمارين التدريبية حاسمة لبرنامج أرتميس التابع لناسا، والذي يهدف إلى إنزال رواد فضاء على سطح القمر خلال مهمة أرتميس 3، المتوقع إجراؤها في موعد لا يتجاوز عام 2025 أو 2026. وأعربت مائير عن تقديرها للعمل الجاد الذي قام به فريق التدريب.

تعد منشأة JSC مجرد إحدى الطرق التي يحاكي بها رواد الفضاء المشي على القمر. يتم إجراء تمرين سنوي آخر يسمى فريق اختبار النشاطات خارج المركبة (JETT) في فلاجستاف، أريزونا. خلال هذا التمرين، يتم إحضار رواد الفضاء إلى المناظر الطبيعية الصحراوية ليلاً، حيث تحاكي المصابيح أشعة الشمس القاسية التي يتعرض لها القمر أثناء الأنشطة خارج المركبة (EVAs).

تم تأجيل تمرين JETT هذا العام حتى عام 2024، لكن نسخة العام السابق شهدت مشاركة رائدي فضاء ناسا زينا كاردمان ودرو فوستيل. توفر المناظر الطبيعية في ولاية أريزونا تضاريس وجيولوجية مماثلة للقمر، مما يجعلها موقعًا مثاليًا لمحاكاة التدريب.

في حين لم يتم الإعلان عن طاقم أرتميس 3 بعد، فإن مهمة أرتميس 2، التي ستدور حول القمر، لديها أربعة رواد فضاء محددين. ومن بين هؤلاء رواد فضاء ناسا ريد وايزمان، وفيكتور جلوفر، وكريستينا كوخ، ورائد فضاء وكالة الفضاء الكندية جيريمي هانسن. يهدف برنامج أرتميس إلى ضم النساء والأشخاص الملونين ورواد الفضاء الدوليين في مهامه، وقد تم بالفعل تحقيق العديد من المعالم البارزة من حيث التنوع.

وفي الختام، فإن الصور الأخيرة التي شاركتها جيسيكا مير تعطي لمحة مخيفة عن التدريبات التي يجريها رواد فضاء ناسا للتحضير للمهام القمرية المستقبلية. تلعب عمليات المحاكاة هذه دورًا حاسمًا في ضمان إعداد رواد الفضاء جيدًا لمواجهة التحديات التي سيواجهونها على سطح القمر.

التعاريف:

– برنامج أرتميس: برنامج ناسا لهبوط رواد الفضاء على القمر

- النشاط خارج المركبة (EVA): السير في الفضاء

المصادر: ناسا