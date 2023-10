حراس المجرة المجلد. 3 يبيع العلم على المكشوف لكنه يأسر القلوب

حراس المجرة المجلد. 3 أسرت الجماهير بمغامراتها بين المجرات، لكن التحليل الأخير الذي أجراه رائد الفضاء ناسا كريس هادفيلد يكشف أن الفيلم يأخذ بعض الحريات مع الدقة العلمية. على وجه التحديد، يشير هادفيلد إلى خطأ في المشهد حيث يطفو Star-Lord في الفضاء بدون بدلة فضائية لفترة طويلة من الزمن.

يوضح هادفيلد أنه في الواقع، فإن ترك الإنسان في الفضاء دون أي حماية لن يكون لديه سوى وقت قصير ليعيشه. سوف يستنزف الأكسجين من مجرى الدم خلال 15 ثانية، مما يسبب فقدان الوعي، وفي غضون 90 ثانية، سيتعرض الجسم لضرر دائم يؤدي إلى الوفاة. بينما يصور الفيلم تأثيرات بصرية مثيرة مثل انتفاخ الوجه والصقيع على وجه ستار لورد، يقول هادفيلد أن هذه لن تحدث إلى هذا الحد الأقصى.

ويشير أيضًا إلى أن السيناريو سيكون أكثر منطقية بالنسبة لشخصية مثل جروت، حيث قد تكون الشجرة الواعية قادرة على البقاء في الفضاء دون أن تعاني من نفس العواقب السلبية التي يتعرض لها الإنسان.

ومن الجدير بالذكر أن Guardians of the Galaxy Vol. 3 ليس الفيلم الأول في السلسلة الذي يصور شخصيات معرضة للخطر في الفضاء. في فيلم Guardians of the Galaxy الأول، تعرض كل من Gamora وStar-Lord لحادث خطير في الفضاء حيث تجمد لحمهما. في حين أن صانعي الفيلم يدمجون بعض الجوانب الواقعية مثل وجه النجم اللورد المنتفخ لتعزيز التأثير العاطفي، فإن هادفيلد يعترف بأن الفيلم قد لا يحقق الواقعية العلمية الكاملة.

على الرغم من عدم الدقة العلمية، فإن Guardians of the Galaxy Vol. 3 يظل خاتمة مرضية لثلاثية Guardians، حيث يأسر الجماهير برحلته الكونية وحدته العاطفية.

