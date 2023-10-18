تم التقاط كسوف الشمس من محطة الفضاء الدولية

قدم كسوف الشمس الأخير مشهدًا مذهلاً لمراقبي السماء على الأرض وكذلك الموجودين على متن محطة الفضاء الدولية (ISS). في 14 أكتوبر، شهد قطاع ضيق من الأرض من ساحل ولاية أوريغون إلى أمريكا الوسطى والجنوبية كسوفًا حلقيًا للشمس، حيث حجب القمر الشمس جزئيًا ليخلق تأثير "حلقة النار" المتوهجة. ومع ذلك، شهد كثيرون آخرون كسوفًا جزئيًا، بما في ذلك أفراد الطاقم في محطة الفضاء الدولية.

التقطت رائدة فضاء ناسا ياسمين مقبلي، التي وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في أغسطس كجزء من مهمة SpaceX's Crew-7، صورة مذهلة للكسوف من الفضاء. تمت مشاركة الصورة من قبل مركز مارشال لرحلات الفضاء التابع لناسا في ألاباما. وصفت التغريدة كيف شاهد الطاقم الحدث من موقعهم على ارتفاع 260 ميلاً فوق الأرض.

يحدث كسوف الشمس الحلقي عندما يتسبب مدار القمر الإهليلجي قليلاً في محاذاة مثالية بين الشمس والأرض. ومع ذلك، بسبب موقع القمر بالنسبة للأرض، فإنه لا يستطيع تغطية الشمس بالكامل من وجهة نظر المراقبين على الأرض. وينتج عن ذلك حلقة من ضوء الشمس، تُعرف باسم "حلقة النار"، تحيط بمركز الشمس المظلم.

يمكن لسكان أمريكا الشمالية أن يتطلعوا إلى كسوف شمسي آخر في أقل من ستة أشهر. في 8 أبريل 2024، سيحدث كسوف كلي للشمس فوق المكسيك والولايات المتحدة وكندا. سيسمح هذا الحدث المرتقب لمراقبي السماء بمشاهدة الظاهرة المذهلة المتمثلة في قيام القمر بحجب قرص الشمس تمامًا. لمزيد من المعلومات حول كسوف 2024، راجع دليل الكسوف الشامل لدينا.

التعاريف:

– كسوف الشمس: حدث سماوي يمر فيه القمر بين الشمس والأرض، فيلقي القمر بظلاله على سطح الأرض.

– كسوف الشمس الحلقي: نوع من كسوف الشمس حيث يكون القمر في أبعد نقطة له عن الأرض ولا يغطي الشمس بالكامل، مما يخلق تأثير “حلقة النار”.

- نقطة الأفضلية: موقف أو منظور يتم من خلاله ملاحظة شيء ما أو النظر فيه.

- المدار الإهليلجي: الشكل الإهليلجي لمسار جسم ما حول جسم آخر بفعل قوى الجاذبية.

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