رائد الفضاء فرانك روبيو يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا للقدرة على التحمل في الولايات المتحدة ببقاءه في الفضاء لمدة 371 يومًا

حطم رائد الفضاء فرانك روبيو الرقم القياسي الأمريكي لتحمل رحلة واحدة من خلال قضاء 371 يومًا على متن محطة الفضاء الدولية (ISS). وهذا يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 355 يومًا الذي سجله مارك فاندي هاي. ومن المقرر أن يعود روبيو، مع رائدي الفضاء سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين، إلى الأرض في 27 سبتمبر بعد إقامتهم الطويلة في الفضاء.

كان من المقرر في الأصل أن يعود روبيو ورفاقه في مارس، ولكن اضطروا إلى البقاء في محطة الفضاء الدولية بسبب تسرب سائل التبريد في العبارة Soyuz MS-22. التسرب، الذي يُعتقد أنه ناجم عن اصطدام نيزك دقيق، أجبر الطاقم على تمديد إقامتهم لمدة ستة أشهر. في فبراير، تم إطلاق مركبة سويوز بديلة غير مأهولة بنجاح لضمان بقاء جدول تناوب الطاقم الروسي على المسار الصحيح.

أعرب روبيو عن التحديات التي يواجهها الابتعاد عن عائلته خلال أهم مراحل حياتهم، مثل أعياد الميلاد وتوجه ابنه إلى الكلية، لكنه أثنى على زوجته وأطفاله للتعامل مع الموقف بشكل جيد. وعلى الرغم من الصعوبات الشخصية، ركز روبيو على عمله واستغل الموقف على أفضل وجه.

إن إنجاز روبيو القياسي يجعله أقرب إلى الرقم القياسي العالمي الذي سجله رائد الفضاء فاليري بولياكوف، الذي أمضى 437 يومًا و18 ساعة على متن محطة مير الفضائية الروسية. وسيشمل الطاقم التالي الذي سيحل محل روبيو وزملائه أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، ورائد فضاء ناسا لورال أوهارا، بينما يخطط كونونينكو وتشوب لقضاء عام في محطة الفضاء الدولية.

المصدر: وكالة أسوشيتد برس