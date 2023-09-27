يعود رائدا فضاء ناسا ورواد الفضاء الروس إلى الأرض بعد مهمة فضائية استمرت لمدة عام

عاد رائد الفضاء التابع لناسا فرانك روبيو، مع اثنين من رواد الفضاء الروس، بنجاح إلى الأرض يوم الأربعاء بعد قضاء أكثر من عام في الفضاء. سجلت إقامة روبيو الممتدة رقماً قياسياً جديداً لأطول رحلة فضائية أمريكية.

كان من المقرر في الأصل أن تكون مهمة مدتها 180 يومًا، ولكن تم تمديد إقامة الثلاثي في ​​محطة الفضاء الدولية (ISS) إلى 371 يومًا بسبب ظروف غير متوقعة. تعرضت كبسولة سويوز الأصلية للتلف بسبب الحطام الفضائي، مما أدى إلى فقدان سائل التبريد ومخاوف من ارتفاع درجة الحرارة. ونتيجة لذلك، تم استخدام كبسولة سويوز البديلة، التي تم إطلاقها في فبراير، للعودة إلى الأرض.

تجاوزت رحلة روبيو الفضائية التي حطمت الأرقام القياسية الرقم القياسي السابق للقدرة على التحمل في الولايات المتحدة والذي سجله مارك فاندي هاي. ومع ذلك، تحمل روسيا الرقم القياسي الإجمالي بمدة 437 يومًا.

خلال فترة وجودهم في الفضاء، قطع رواد الفضاء 157 مليون ميل، وقاموا بالدوران حول الأرض حوالي 6,000 مرة. وأعرب روبيو، وهو طبيب بالجيش وطيار مروحية، عن الصعوبة العاطفية الناجمة عن ابتعاده عن عائلته لهذه الفترة الطويلة. لقد فاته معالم مهمة، بما في ذلك إكمال طفله الأكبر سنته الأولى في الأكاديمية البحرية الأمريكية.

عند عودتهم، أثنى القائد الجديد للمحطة الفضائية، الدنماركي أندرياس موجينسن، على روبيو وزملائه من أفراد الطاقم، لتفانيهم ومثابرتهم. وشدد روبيو على أن معانقة زوجته وأطفاله كانت على رأس أولوياته الآن بعد عودته إلى الأرض.

في حين أن روبيو يحمل حاليًا الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية أمريكية، إلا أن وكالة ناسا ليس لديها خطط فورية لمزيد من المهام التي تستمر لمدة عام. تمثل العودة الناجحة للطاقم إنجازًا كبيرًا في استكشاف الفضاء وتسلط الضوء على التحديات التي يواجهها رواد الفضاء أثناء الإقامات الطويلة في الفضاء.

مصادر:

– أسوشيتد برس (أ ف ب)

- صحيفة هندوستان تايمز