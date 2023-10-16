ما سيفتقده رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو أكثر عن الحياة في الفضاء

عاد رائد الفضاء التابع لناسا فرانك روبيو مؤخرًا إلى الأرض بعد أن أمضى 371 يومًا على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) وهو رقم قياسي. خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، شارك روبيو أكثر ما سيفتقده في الحياة في الفضاء.

أحد الأشياء التي ذكرها روبيو كانت تجربة الطفو في الجاذبية الصغرى. ووصف الأمر بأنه ممتع، مما جعله يشعر وكأنه طفل صغير. ومع ذلك، فقد أقر أيضًا بالتحدي المتمثل في العمل في مثل هذه البيئة، حيث تميل الأشياء إلى الطفو بعيدًا. على الرغم من الصعوبات، كان الشعور بانعدام الوزن شيئًا استمتع به تمامًا.

ومع ذلك، فإن الشيء الأكثر أهمية الذي سيفتقده روبيو هو المنظر الخلاب للأرض من الفضاء. ووصفها بأنها مذهلة وفريدة من نوعها، وسلطت الضوء على القدرة على النظر إلى كوكبنا من ارتفاع 250 ميلاً. حتى خلال الأيام أو اللحظات الصعبة، فإن مجرد التحديق من النافذة لبضع ثوان من شأنه أن يرفع معنوياته.

للحصول على أفضل المناظر، غالبًا ما يقوم رواد الفضاء بزيارة وحدة كوبولا، التي تتميز بسبع نوافذ توفر مناظر خالية من العوائق للأرض وما وراءها. حتى أن بعض رواد الفضاء، مثل رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه، يخططون لزياراتهم لتتزامن مع عمليات التحليق ذات المعالم الطبيعية المذهلة لالتقاط صور مذهلة.

تم التخطيط لمهمة روبيو الفضائية في البداية لمدة ستة أشهر ولكن تم تمديدها بسبب مشكلة في مركبة الفضاء سويوز التي أوصلته إلى محطة الفضاء الدولية. على الرغم من أنه افتقد عائلته، إلا أن الوقت الإضافي سمح له بالاستمتاع بمناظر أكثر للأرض وأكثر مما كان يتوقعه في الأصل.

بشكل عام، تسلط تجربة روبيو الضوء على متعة الطفو في الجاذبية الصغرى والمنظر المذهل للأرض من الفضاء. ولا شك أن هذه العناصر تجعل الحياة في المدار على متن محطة الفضاء الدولية تجربة فريدة لا تُنسى.

المصادر: ناسا