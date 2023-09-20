رائد الفضاء فرانك روبيو يستعد للعودة إلى الأرض بعد مهمة فضائية حطمت الأرقام القياسية

من المقرر أن يعود رائد الفضاء التابع لناسا فرانك روبيو، الذي يحمل الرقم القياسي الأمريكي لأطول فترة متواصلة قضاها في الفضاء، إلى الأرض في 27 سبتمبر، ليختتم مهمة استمرت أكثر من عام في محطة الفضاء الدولية (ISS). كان روبيو، إلى جانب رائدي الفضاء الروسيين، سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين، تقطعت بهم السبل في الأصل في مدار أرضي منخفض بسبب تسرب سائل التبريد في رحلتهم المخطط لها إلى المنزل، وهي كبسولة سويوز رست في المحطة الفضائية، في ديسمبر 2022.

ولمعالجة هذه المشكلة، قامت كل من ناسا ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس بتمديد رحلة الطاقم لمدة ستة أشهر إضافية. وقرروا أن الكبسولة المتسربة لم تكن صالحة لإعادة الطاقم إلى المنزل، لأنها تشكل خطر ارتفاع درجة الحرارة أثناء العودة إلى الغلاف الجوي للأرض. ونتيجة لذلك، سيعود الطاقم إلى الأرض في كبسولة سويوز البديلة التي تم إرسالها فارغة.

طوال مهمته الفضائية الممتدة، بقي روبيو على اتصال منتظم مع عائلته واعتمد على طاقمه للحصول على الدعم. وشدد على أهمية إيجاد التوازن بين العمل والاسترخاء للحفاظ على صحته النفسية. وحطمت مهمة روبيو، التي بلغ إجماليها 371 يومًا متتاليًا في الفضاء، الرقم القياسي الأمريكي السابق الذي سجله رائد الفضاء مارك فاندي هاي في عام 2021.

على الرغم من الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا والتوترات الجيوسياسية، واصلت ناسا وروسكوزموس جهودهما التعاونية في محطة الفضاء الدولية. أخذ الطاقم أخبار مهمتهم الممتدة جيدًا، وذكر جويل مونتالبانو، مدير برنامج محطة الفضاء التابعة لناسا، مازحًا إمكانية الطيران بالآيس كريم كمكافأة.

وأعرب روبيو، وهو طبيب، عن أنه لم يكن ليقبل المهمة لو كان يعلم أنها ستبعده عن عائلته لأكثر من عام. ومع ذلك، فقد حقق أقصى استفادة من وقته في الفضاء من خلال إجراء أبحاث الاحتراق، والمشاركة في دراسات صحة الإنسان، ورعاية الطماطم كجزء من تجربته العلمية المفضلة.

لمشاهدة مغادرة روبيو من المحطة الفضائية، يمكن للمشاهدين الاستماع إلى تلفزيون ناسا على الموقع الإلكتروني للوكالة في 27 سبتمبر. ومن المقرر أن تغادر السفينة رصيف محطتها الفضائية في الساعة 3:51 صباحًا بالتوقيت الشرقي، مع بدء تغطية الهبوط في الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي. .

المصادر: ناسا، ماشابل