سجل رائد فضاء ناسا فرانك روبيو رقما قياسيا جديدا لأطول فترة إقامة لرائد فضاء أمريكي في الجاذبية الصغرى. وهبط روبيو مع زميليه الروسيين سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين بالمظلة في كازاخستان على متن الكبسولة الروسية سويوز إم إس-23. كان من المقرر في الأصل أن يقوم روبيو بمهمة مدتها ستة أشهر على محطة الفضاء الدولية (ISS)، وتم تمديد إقامة روبيو إلى 371 يومًا بعد اكتشاف تسرب سائل التبريد في مركبته الفضائية الأصلية أثناء التحامها بمحطة الفضاء الدولية.

تميزت مهمة روبيو بالعديد من الإنجازات: كانت رحلته الأولى إلى الفضاء منذ انضمامه إلى فريق رواد الفضاء التابع لناسا في عام 2017، وأصبح أول رائد فضاء من أصل سلفادوري يسافر إلى مدار أرضي منخفض. في إحدى المقابلات، ذكر روبيو أنه لو كان يعلم أن مدة إقامته ستكون ضعف المدة، لكان قد رفض المهمة بسبب الالتزامات العائلية.

يعد التعاون الأمريكي الروسي القياسي في مجال الفضاء جزءًا من اتفاقية تقاسم الرحلات بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، والتي تأسست في عام 2022 وسط الغزو الروسي لأوكرانيا. ويضمن هذا الترتيب احتفاظ كلا البلدين بإمكانية الوصول إلى محطة الفضاء الدولية في حالة حدوث مشكلات تتعلق بالمركبات الفضائية. انطلق روبيو ورفاقه على متن مركبة Soyuz MS-22 ووصلوا بسلام إلى محطة الفضاء الدولية.

على الرغم من التحديات التي واجهها خلال مهمته، بما في ذلك تسرب سائل التبريد الناجم عن نيزك صغير أو حطام مداري، أعرب روبيو عن امتنانه لعائلته لدعمهم. عند عودته إلى الأرض، سيخضع روبيو لفترة من إعادة التكيف بسبب تأثيرات التعرض للجاذبية الصغرى على المدى الطويل. ومع ذلك، فهو يتطلع إلى تجربة السلام والهدوء على الأرض بعد الطنين المستمر للآلات في الفضاء.

المصادر: أسوشيتد برس، ناسا