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طاقم مركبة سويوز MS-22/68S المنتهية ولايته من المقرر أن يعود إلى الأرض، منهيًا مهمة قياسية استمرت لمدة عام

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 26، 2023
طاقم مركبة سويوز MS-22/68S المنتهية ولايته من المقرر أن يعود إلى الأرض، منهيًا مهمة قياسية استمرت لمدة عام

يستعد طاقم المركبة Soyuz MS-22/68S، المكون من القائد سيرجي بروكوبيف، ومساعد الطيار ديمتري بيتلين، ورائد فضاء ناسا فرانك روبيو، للعودة إلى الأرض بعد مهمة استمرت لمدة عام على متن محطة الفضاء الدولية (ISS). كان من المقرر أصلاً إقامة الطاقم لمدة ستة أشهر، ولكن تم تمديد مهمة الطاقم بسبب تسرب سائل التبريد على العبارة الأصلية.

سينفصل الطاقم عن محطة الفضاء الدولية في الساعة 3:54 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ويعود إلى الأرض. من المتوقع أن تهبط وحدة طاقم سويوز بالقرب من كازاخستان في الساعة 7:17 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. وقدم رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، أندرياس موجينسن، الذي تولى قيادة محطة الفضاء الدولية، تهنئته للطاقم المغادر على مرونتهم واحترافيتهم في مواجهة التحديات غير المتوقعة.

تم الإشادة بأفراد الطاقم المغادرين لكفاءتهم وتفانيهم وعملهم الجاد في الحفاظ على حالة السفينة وضمان نجاح رحلة ISS Expedition 70. طاقم Soyuz MS-23/69S، القائد أوليج كونونينكو، مهندس الطيران نيكولاي تشوب، وناسا وسيحل رائد الفضاء لورال أوهارا محل الطاقم المغادر.

عند عودتهم، سيكون طاقم المركبة Soyuz MS-22/68S قد قضى إجمالي 371 يومًا في الفضاء، مما يجعلها أطول رحلة في تاريخ الفضاء الأمريكي. الرقم القياسي الإجمالي لأطول رحلة فضائية منفردة يحمله رائد الفضاء فاليري بولياكوف، الذي أمضى 438 يومًا على متن محطة مير الفضائية الروسية. وسيحتل بروكوبيف وبتيلين وروبيو المركز الثالث في القائمة، خلف رائد الفضاء المتقاعد سيرجي أفدييف، الذي قضى 380 يومًا على متن مير. يحمل مارك فاندي هاي حاليًا الرقم القياسي لأطول رحلة طيران أمريكية سابقة، حيث أمضى 355 يومًا على متن محطة الفضاء الدولية.

المصدر: موقع Space.com

By مامفو بريشيا

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