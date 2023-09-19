رائد الفضاء فرانك روبيو يتأمل في إقامته لمدة عام في محطة الفضاء الدولية

تحدث رائد الفضاء فرانك روبيو، الذي من المقرر أن يعود إلى الأرض بعد قضاء عام على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، مؤخرًا للصحفيين حول مهمته الممتدة. واعترف روبيو بأنه إذا سُئل مسبقًا عما إذا كان يرغب في البقاء لمدة عام كامل، فمن المحتمل أنه كان سيرفض بسبب الالتزامات العائلية. ومع ذلك، بمجرد بدء التدريب على المهمة التي تستغرق ستة أشهر، كان ملتزمًا تمامًا بإكمال المهمة التي بين يديه، مشيرًا إلى أن وظيفته كرائد فضاء هي في النهاية إنجاز المهمة.

خلال إقامته التي استمرت لمدة عام، غاب روبيو عن العديد من المعالم العائلية المهمة، بما في ذلك السنة الأولى لابنته في الأكاديمية البحرية الأمريكية والسنة الأولى لابنه في ويست بوينت. ومع ذلك، فقد أدرك التضحيات التي تأتي مع الوظيفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على محطة فضائية مشغولة بشكل دائم لأكثر من 23 عامًا.

في ديسمبر من العام الماضي، ضرب نيزك صغير مفترض المركبة الفضائية سويوز، مما تسبب في تمزق خط التبريد الحرج. ونتيجة لذلك، اضطر روبيو وزملاؤه إلى تمديد إقامتهم لمدة ستة أشهر إضافية حتى يتم إطلاق مركبة فضائية بديلة. وعلى الرغم من التمديد غير المتوقع، كان روبيو وعائلته قد تصالحوا بالفعل مع الوضع وكانوا مستعدين لتقديم التضحيات اللازمة.

وسيعود روبيو مع زملائه في طاقم سويوز سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين إلى الأرض الأسبوع المقبل، إيذانًا بنهاية مهمتهم التي استمرت 371 يومًا. وستكون هذه ثالث أطول رحلة في تاريخ الفضاء، والأطول على الإطلاق لرائد فضاء أمريكي.

مصادر:

– تلفزيون ناسا

– مقال: “وهذا فقط بسبب العائلة: رائد فضاء ناسا يتأمل في عامه الممتد في الفضاء” بقلم ويليام هاروود، سي بي إس نيوز