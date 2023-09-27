يعود اثنان من رواد الفضاء ورائد فضاء ناسا إلى الأرض بعد قضاء عام في الفضاء

انفصل رائدا فضاء ورائد فضاء من وكالة ناسا بنجاح عن المحطة الفضائية الدولية في وقت مبكر من يوم الأربعاء وبدأوا رحلتهم إلى الأرض، مما يمثل نهاية أطول رحلة فردية في تاريخ الفضاء الأمريكي. أمضى المسافرون في الفضاء إجمالي 371 يومًا في الفضاء، وهو ما يتجاوز المدة المتوقعة البالغة ستة أشهر.

انفصلت المركبة الفضائية Soyuz MS-69/23S، بقيادة سيرجي بروكوبييف ومساعد الطيار ديمتري بيتلين ومهندس طيران ناسا فرانك روبيو، من وحدة بريشال بالمحطة الفضائية في الساعة 3:55 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة. بعد الابتعاد عن المحطة الفضائية، أطلقت المركبة الفضائية صواريخ الكبح لمدة أربع دقائق و39 ثانية تقريبًا، مما أبطأ سرعتها بمقدار 286 ميلاً في الساعة.

بدأت مرحلة الهبوط عندما أسقطت المركبة الفضائية الجانب البعيد من مدارها في عمق الغلاف الجوي. دخلت مقصورة الطاقم المركزية، المحمية بدرع حراري، الغلاف الجوي على ارتفاع 62 ميلاً. بعد ذلك، نشرت المركبة الفضائية مظلتها الرئيسية على ارتفاع ستة أميال فوق سطح الأرض وهبطت على سهوب كازاخستان في الساعة 7:17 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

استغرقت المهمة 370 يومًا و21 ساعة و22 دقيقة، وغطت رحلة امتدت إلى 5,936 مدارًا و157 مليون ميل. عند عودته إلى الأرض، أعرب روبيو عن توقعه أن يعانق زوجته وأطفاله ويستمتع بالسلام والهدوء في فناء منزله الخلفي.

كانت الإقامة الممتدة في الفضاء غير مخطط لها ونتجت عن تسرب سائل التبريد الذي أدى إلى تعطيل العبارة الأصلية. للحفاظ على جدول تناوب الطاقم الروسي على المسار الصحيح، تم إطلاق مركبة فضائية بديلة، مما تطلب من بروكوبييف وبتيلين وروبيو البقاء في الفضاء لمدة ستة أشهر إضافية. على الرغم من التحديات والإنجازات الضائعة، دعمته عائلة روبيو طوال المهمة.

خلال حفل تغيير القيادة، سلم قائد البعثة 69 لمحطة الفضاء الدولية، سيرجي بروكوبيف، قيادة محطة الفضاء الدولية إلى رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن. وأشاد موجنسن بالطاقم المغادر لمرونتهم واحترافهم في مواجهة التحديات غير المتوقعة.

مصادر:

– تلفزيون ناسا