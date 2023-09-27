رائد فضاء ناسا يعود إلى الأرض بعد مهمة قياسية في الفضاء

نجح رائد الفضاء التابع لناسا، فرانك روبيو، في الهبوط على الأرض بعد أن أمضى أكثر من عام في الفضاء. وهبط روبيو مع زميليه الروسيين سيرغي بروكوبييف وديمتري بيتلين بالمظلة في كازاخستان على متن الكبسولة الروسية سويوز إم إس-23. كان هذا بمثابة نهاية رحلة غير متوقعة لروبيو، الذي كان من المقرر أصلاً أن يقضي ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية ولكن انتهى به الأمر بقضاء ما مجموعه 371 يومًا في الفضاء بسبب تسرب سائل التبريد في رحلته الأصلية.

سجلت إقامة روبيو الممتدة رقمًا قياسيًا جديدًا لأطول فترة قضاها رائد فضاء أمريكي على الإطلاق في الجاذبية الصغرى. كما أصبح أول أمريكي يقضي سنة تقويمية كاملة في المدار. بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه المهمة هي أول رحلة لروبيو إلى الفضاء منذ اختياره ضمن فريق رواد الفضاء التابع لناسا في عام 2017، وأصبح أول رائد فضاء من أصل سلفادوري يسافر إلى مدار أرضي منخفض.

في مقابلة مع شبكة سي إن إن، أعرب روبيو عن أنه لو كان يعلم أن إقامته في المحطة الفضائية ستكون ضعف المدة المخطط لها في البداية، فربما يكون قد رفض المهمة بسبب أحداث عائلية مهمة. الآن، من المتوقع أن يقوم روبيو برحلة العودة إلى الوطن من موقع الهبوط في كازاخستان، حيث يطير أولاً إلى كاراغاندا قبل أن يستقل رحلة إلى هيوستن.

طوال المهمة، سافر روبيو وزملاؤه ما مجموعه 157.4 مليون ميل وأكملوا 5,963 مدارًا حول الأرض.

المصدر: CNN