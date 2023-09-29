رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو يسجل رقما قياسيا أمريكيا جديدا للوقت في الفضاء

حقق رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا، فرانك روبيو، إنجازا رائعا، حيث حطم الرقم القياسي الأمريكي لأطول فترة قضاها في الفضاء. أمضى روبيو 371 يومًا على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، متجاوزًا الرقم القياسي السابق. خلال فترة وجوده في الفضاء، سافر روبيو حوالي 157 مليون ميل وأكمل 5,936 دورة حول الأرض. وتعادل هذه المسافة حوالي 328 رحلة ذهابًا وإيابًا إلى القمر.

لم تكن مدة روبيو الممتدة في الفضاء مخططًا لها في الأصل. كان من المفترض أن تستمر مهمته ستة أشهر، لكن وقع حادث غير مسار مهمته. في ديسمبر/كانون الأول، بعد ثلاثة أشهر فقط من وصولها إلى الفضاء، تعرضت الكبسولة الروسية Soyuz MS-22، التي كانت تحمل روبيو ورائدي فضاء روسيين، لتسرب هائل في سائل التبريد. أثار هذا مخاوف وكالة ناسا ووكالة الفضاء الروسية روسكوزموس بشأن سلامة الطاقم عند العودة.

عادةً ما يعود رواد الفضاء إلى الأرض في نفس الكبسولة التي انطلقوا عليها. ومع ذلك، بسبب تسرب سائل التبريد، اضطر روبيو وزملاؤه من أفراد الطاقم، سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين، إلى انتظار مهمة الإنقاذ. لقد شاهدوا وصول أطقم أخرى ومغادرتها محطة الفضاء الدولية بينما كانوا ينتظرون كبسولة عودتهم، Soyuz MS-23، التي وصلت في فبراير 2023.

وفي صباح يوم الأربعاء، غادر الثلاثي محطة الفضاء الدولية أخيرًا في كبسولة Soyuz MS-23. بعد إجراء حرقين لإنشاء مسافة وسادة أمان، بدأوا رحلة العودة إلى الأرض. عادت الكبسولة بنجاح إلى الغلاف الجوي للأرض وهبطت جنوب شرق مدينة جيزكازجان في كازاخستان.

وأشاد مدير ناسا بيل نيلسون بإنجازات روبيو، مشيرًا إلى أن الوقت الذي حطم فيه الأرقام القياسية في الفضاء يساهم بشكل كبير في فهمنا للمهام الفضائية طويلة الأمد. تحظى خدمة روبيو المتفانية ومساهماته العلمية التي لا تقدر بثمن في محطة الفضاء الدولية بتقدير كبير من قبل وكالة ناسا.

مع العودة الآمنة لروبيو وأفراد طاقمه، انتهت قصة تسرب سائل التبريد، مما يمثل مهمة ناجحة لناسا وروسكوزموس.

التعاريف:

– محطة الفضاء الدولية (ISS): محطة فضائية في مدار أرضي منخفض تقوم فيه أطقم دولية بإجراء الأبحاث والتجارب العلمية.

– سويوز: سلسلة من المركبات الفضائية تستخدمها روسيا لرحلات الفضاء البشرية.

مصادر:

– مدير ناسا بيل نيلسون

- مصدر الصورة: بيل إينغلس/ ناسا/ غيتي إيمجز نيوز/ غيتي إيماجز