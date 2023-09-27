يعود رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو إلى الأرض بعد مهمة استمرت لمدة عام في محطة الفضاء الدولية

هبط رائد الفضاء التابع لناسا فرانك روبيو، إلى جانب زملائه الروسيين سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين، بنجاح في كازاخستان بعد إكمال مهمة قياسية استمرت 371 يومًا في محطة الفضاء الدولية (ISS). تمثل هذه المهمة أطول رحلة فضائية منفردة قام بها رائد فضاء أمريكي على الإطلاق.

وكان من المقرر في البداية أن يقضي روبيو، وهو مقدم بالجيش الأمريكي، ستة أشهر في المدار. ومع ذلك، بعد ثلاثة أشهر من مهمته، بدأت المركبة الفضائية سويوز التي كان على متنها تتسرب من سائل التبريد بسبب اصطدام نيزك صغير. ولضمان سلامة الطاقم، تم إرسال مركبة سويوز بديلة إلى محطة الفضاء الدولية، مما أدى إلى تمديد إقامة روبيو في الفضاء لأكثر من عام.

في المرحلة الأخيرة من رحلة العودة إلى الأرض، استقل روبيو وزملاؤه مركبة العودة Soyuz MS-23، التي انفصلت عن المحطة الفضائية، ونزلوا إلى الغلاف الجوي للأرض. هبطت الكبسولة بسلام في سهول كازاخستان، حيث التقى بهم فريق إنقاذ روسي وساعدهم على الخروج من المركبة الفضائية.

أعرب روبيو عن سعادته بالعودة إلى الأرض وتوقع بفارغ الصبر لم شمله مع عائلته. واعترف بالتحديات المتمثلة في إعادة التكيف مع جاذبية الأرض بعد قضاء هذا الوقت الطويل في الجاذبية الصغرى. غالبًا ما يعاني رواد الفضاء من تغيرات في كتلة العظام والعضلات، وتدهور البصر، وضعف أجهزة المناعة أثناء الرحلات الفضائية. يتوقع روبيو أن يستغرق الأمر من شهرين إلى ستة أشهر حتى يتكيف جسده بالكامل.

ومع استمرار ناسا في مراقبة تعافي روبيو، سيقوم العلماء بجمع بيانات قيمة حول كيفية تأثير المهام الفضائية الطويلة على جسم الإنسان. وتعزز عودة روبيو الناجحة الجهود التعاونية بين ناسا وروسكوزموس، مما يسمح باستمرار نقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية.

مصادر:

– ناسا / بيل إينغلس