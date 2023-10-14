رائد فضاء ناسا فرانك روبيو يفكر في الإقامة الممتدة في الفضاء

خلال مؤتمر صحفي عُقد مؤخرًا، تحدث رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو عن إقامته غير المتوقعة لمدة عام في محطة الفضاء الدولية (ISS). وأوضح روبيو أنه استغل إقامته الطويلة لتقييم أدائه وتحسين كفاءته. من خلال التفكير في إنجازاته ومجالات التحسين، تمكن روبيو من أن يصبح أفضل في وظيفته مع مرور الوقت. وذكر أن الجانب الفريد في وضعه هو قدرته على تنفيذ الدروس التي تعلمها على الفور، دون الحاجة إلى انتظار المهام المستقبلية.

كانت إقامة روبيو الطويلة في الفضاء نتيجة تسرب في مركبته الفضائية الروسية سويوز في ديسمبر 2022. ونتيجة لذلك، أمضى 371 يومًا متواصلًا في الفضاء، محطمًا الرقم القياسي الأمريكي لرحلات الفضاء. إلى جانب رائدي الفضاء الروسيين سيرجي بروكوبييف وديمتري بيتلين، عاد روبيو بأمان إلى الأرض في سبتمبر 2023، أي بعد ستة أشهر من الموعد المخطط له في الأصل.

وعلق روبيو أيضًا على التسريبات الأخيرة لسائل التبريد في محطة الفضاء الدولية. بالإضافة إلى تسرب مركبته الفضائية سويوز، وقع حادثان آخران في العام الماضي. كما تعرضت مركبة الشحن الفضائية Progress أيضًا لتسرب أثناء مهمتها، كما حدث مؤخرًا تسرب لسائل التبريد في وحدة Nauka. وفي حين لم يكن لدى روبيو تفاصيل محددة حول الحادث الأخير، إلا أنه أكد على تفاني مراقبي المهمة في هيوستن وموسكو لتحليل وفهم الأسباب الجذرية لهذه التسريبات.

على الرغم من التحديات والحوادث غير المتوقعة التي حدثت خلال فترة وجوده في الفضاء، أكد روبيو على الدعم والحب الذي تلقاه هو وعائلته من المجتمع. تم وضع الصعوبات في الاعتبار من خلال خلفيته العسكرية ووعيه بالآخرين الذين عانوا من ظروف أكثر صعوبة أثناء خدمة بلدهم.

خلال فترة وجوده في الفضاء، كان لدى روبيو أيضًا بعض اللحظات المرحة. وذكر فقدان حبة طماطم قزمة مقفلة بسحاب والتي طفت بعيدا بشكل غير متوقع. وعلى الرغم من قضاء عدة ساعات في البحث عنها، إلا أنه أقر باحتمالية جفافها والتخلص منها. لا يزال روبيو يأمل أن يجد شخص ما الطماطم يومًا ما كتذكير صغير ذابلة بالوقت الذي قضاه في الفضاء.

في الختام، سمحت له إقامة روبيو الطويلة في الفضاء بالتفكير في أدائه وإجراء التحسينات. وعلى الرغم من التحديات، فقد حظي بدعم المجتمع ووجد لحظات من الفكاهة والمرح وسط الأحداث غير المتوقعة.