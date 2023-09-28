يعود رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو إلى الأرض بعد رحلة فضائية حطمت الأرقام القياسية

في رحلة فضائية تاريخية، عاد رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو، مع اثنين من رواد الفضاء الروس، بنجاح إلى الأرض بعد إقامة طويلة بشكل غير متوقع في الفضاء. شكلت مهمة روبيو الممتدة علامة فارقة حيث حطم الرقم القياسي السابق لأطول رحلة فضائية أمريكية.

كان من المقرر في الأصل القيام بمهمة مدتها 180 يومًا على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، واجه روبيو وزملاؤه رواد الفضاء سلسلة من التحديات غير المتوقعة التي أدت إلى تمديد فترة إقامتهم إلى ما بعد المدة المقصودة. ظهرت هذه التحديات عندما اصطدمت كبسولة سويوز الأولية بحطام فضائي، مما أدى إلى حدوث اختراق في المبرد وتعريض نظام تبريد المركبة الفضائية للخطر.

اتخذ المهندسون القرار الصعب بإعادة الكبسولة التالفة إلى الأرض فارغة لمنع احتمال ارتفاع درجة حرارة الأجهزة الإلكترونية. ثم اضطر الفريق إلى الانتظار حتى يتم إطلاق كبسولة سويوز بديلة قبل أن يتمكنوا من العودة بأمان. تم إطلاق هذه الكبسولة البديلة، التي تحمل روبيو وبروكوبييف وبتيلين، في فبراير.

لم تساعد إقامة روبيو الطويلة في الفضاء وكالة ناسا على تحقيق رقم قياسي جديد في التحمل الفضائي في الولايات المتحدة فحسب، بل استحوذت أيضًا على الاهتمام الدولي. وتمثل مهمته التي استغرقت 371 يومًا إنجازًا رائعًا في تاريخ استكشاف الفضاء الأمريكي، حيث تجاوزت الرقم القياسي السابق البالغ 355 يومًا الذي سجله مارك فاندي هاي. ومع ذلك، لا تزال روسيا تحمل الرقم القياسي العالمي لأطول رحلة فضائية بمهمة استغرقت 437 يومًا، وتم تحقيقها في منتصف التسعينيات.

عند عودتهم الآمنة إلى الأرض، قوبل روبيو وزملاؤه رواد الفضاء بالتصفيق والتقدير من مجتمع الفضاء الدولي. أعرب الدنماركي أندرياس موجينسن، القائد المعين حديثًا لمحطة الفضاء الدولية، عن مشاعره القلبية، معترفًا بتفانيهم وأهمية لم شملهم مع عائلاتهم.

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– مصدر المقال: رويترز