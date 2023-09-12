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رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو يسجل الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية أمريكية

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو يسجل الرقم القياسي لأطول رحلة فضائية أمريكية

صنع رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا فرانك روبيو التاريخ من خلال تجاوز أطول سجل لرحلات الفضاء الأمريكية على الإطلاق. المتمركز حاليًا في محطة الفضاء الدولية (ISS)، تجاوز روبيو الرقم القياسي السابق البالغ 355 يومًا يوم الاثنين. وصل روبيو في البداية إلى محطة الفضاء الدولية في سبتمبر من العام الماضي مع اثنين من رواد الفضاء الروس في مهمة كان من المفترض أن تكون روتينية مدتها ستة أشهر.

ومع ذلك، تم تمديد إقامتهم بشكل غير متوقع بعد أن تعرضت كبسولة سويوز لتسرب سائل التبريد أثناء رسوها في المحطة الفضائية. ونتيجة لذلك، فإن عودة الثلاثي إلى الأرض، المقررة في 27 سبتمبر، سيتم باستخدام كبسولة بديلة تم إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية فقط لرحلة العودة.

بمجرد أن يكمل روبيو مهمته ويهبط على الأرض، سيكون قد أمضى إجمالي 371 يومًا في الفضاء، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي سجله مارك فاندي هاي. بلغ الرقم القياسي لرحلة الفضاء الفردية التي قام بها Vande Hei 355 يومًا. ومن المهم الإشارة إلى أن الرقم القياسي العالمي لأطول رحلة فضائية يعود إلى رائد الفضاء الروسي فاليري بولياكوف، الذي أمضى 437 يومًا على متن محطة مير الفضائية خلال منتصف التسعينيات.

وقد تم الاعتراف بحرارة بإنجاز روبيو من قبل رئيس وكالة ناسا بيل نيلسون، الذي أعرب عن إعجابه بتفاني روبيو في رسالة تم تسليمها عبر X، المعروف سابقًا باسم Twitter.

وبينما يستعد روبيو للعودة إلى الأرض، من المقرر أن ينطلق طاقم بديل يتكون من روسيين وأمريكي واحد من كازاخستان يوم الجمعة وسيتولى مسؤوليات الطاقم المغادر في محطة الفضاء الدولية.

مصادر:
- رائد الفضاء ناسا فرانك روبيو يسجل الرقم القياسي لمدة رحلة الفضاء الأمريكية (لم يكشف عن المصدر)

By غابرييل بوتا

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