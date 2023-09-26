يعود طاقم المحطة الفضائية إلى الأرض بعد عام قياسي في المدار

أكمل قائد محطة الفضاء المنتهية ولايته سيرجي بروكوبيف وزملاؤه في طاقم سويوز، مساعد الطيار ديمتري بيتلين ورائد الفضاء ناسا فرانك روبيو، مهمتهم التي استمرت لمدة عام على متن محطة الفضاء الدولية (ISS)، مما يمثل أطول رحلة في تاريخ الفضاء الأمريكي. كان من المقرر أصلاً إقامة الثلاثي لمدة ستة أشهر، وتم تمديد مهمة الثلاثي بسبب تسرب سائل التبريد في مركبة الفضاء الأصلية سويوز. وانضم إليهم طاقم بديل في فبراير لضمان بقاء جدول تناوب الطاقم الروسي على المسار الصحيح.

وفي يوم الأربعاء، نجح الطاقم في الانفصال عن محطة الفضاء الدولية والعودة إلى الأرض. وهبطت وحدة طاقم سويوز، المجهزة بمظلة كبيرة، بالقرب من بلدة جيزكازجان في كازاخستان، بعد أكثر من عام من وصولهم إلى محطة الفضاء الدولية.

وخلال مراسم تغيير القيادة، سلم القائد المنتهية ولايته بروكوبييف السيطرة على محطة الفضاء الدولية إلى رائد فضاء وكالة الفضاء الأوروبية أندرياس موجينسن. أشاد موجنسن بالطاقم على مرونتهم واحترافهم وتفانيهم طوال مهمتهم الممتدة. وشكرهم على عملهم الجاد في صيانة المحطة والإعداد للرحلة القادمة لتحقيق النجاح.

وسيتم استبدال أفراد الطاقم العائدين بمجموعة جديدة من رواد الفضاء، بما في ذلك رائد فضاء ناسا لورال أوهارا، الذي وصل إلى محطة الفضاء الدولية في منتصف سبتمبر. وبإتمام هذه المهمة بنجاح، يصل إجمالي الوقت الذي قضاه بروكوبييف في الفضاء إلى 568 يومًا خلال رحلتيه.

وبينما تسجل هذه المهمة رقما قياسيا جديدا لأطول رحلة فضائية أمريكية، فإنها لا ترقى إلى الرقم القياسي الإجمالي الذي سجله رائد الفضاء فاليري بولياكوف، الذي أمضى 438 يوما على متن محطة الفضاء الروسية مير في الفترة 1994-1995. ويحتل بروكوبيف وبتيلين وروبيو الآن المركز الثالث في القائمة، خلف رائد الفضاء المتقاعد سيرجي أفدييف.

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