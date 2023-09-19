رائد الفضاء ناسا تريسي كالدويل دايسون ينضم إلى الطاقم الروسي في مهمة الفضاء لعام 2024

تم الإعلان عن رائدة الفضاء في ناسا تريسي كالدويل دايسون كجزء من طاقم مهمة المركبة الفضائية MS-25 Soyuz، المقرر إطلاقها في مارس 2024. وستكون هذه رحلة دايسون الثالثة إلى المدار، وسينضم إليها رائد الفضاء روسكوزموس أوليغ نوفيتسكي وبيلاروسيا. مشاركة في رحلة الفضاء مارينا فاسيليفسكايا. ومن المقرر أن تستمر المهمة لمدة ستة أشهر، على أن يعود دايسون إلى الأرض في خريف عام 2024.

تسمح الاتفاقية المبرمة بين ناسا وروسكوزموس بوجود أطقم متكاملة، مما يضمن وجود أعضاء مدربين بشكل مناسب على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) للصيانة والسير في الفضاء. كما يوفر أيضًا خطط طوارئ في حالة حدوث أي مشكلات مع المركبة الفضائية للطاقم أو حالات الطوارئ التي تتطلب العودة المبكرة إلى الأرض.

تتضمن رحلات دايسون الفضائية السابقة مهمة مدتها 12 يومًا على متن المكوك الفضائي إنديفور STS-118 في عام 2007، بالإضافة إلى مهمة مدتها 174 يومًا كمهندسة طيران للرحلة الاستكشافية 23/24 في عام 2010. كما قامت أيضًا بثلاث عمليات سير في الفضاء للطوارئ في عام 2010 إصلاح وحدة المضخة الفاشلة.

وسيكون نوفيتسكي، الذي ذهب إلى الفضاء ثلاث مرات من قبل، وفاسيليفسكايا، الذي سيكون أول بيلاروسي يسافر إلى الفضاء، جزءًا من مهمة MS-25 أيضًا. وقد قضى نوفيتسكي 531 يومًا في المدار وشارك حتى في تصوير فيلم فضائي روسي بعنوان "التحدي" على محطة الفضاء الدولية في عام 2021.

إن ضم أفراد الطاقم من مختلف البلدان يسلط الضوء على أهمية التعاون الدولي في استكشاف الفضاء. ومع استمرار شراكتهما بين ناسا وروسكوزموس، تم إعداد المهمة لتعزيز البحث العلمي والتقدم في محطة الفضاء الدولية.

المصدر: ناسا، تاس