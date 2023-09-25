نجحت كبسولة ناسا الفضائية في إعادة أكبر عينة من تربة الكويكب

نجحت المركبة الفضائية OSIRIS-REx التابعة لناسا في إعادة أكبر عينة من التربة تم جمعها على الإطلاق من كويكب. تم إطلاق الكبسولة على شكل قطرة اللبان، من السفينة الأم أثناء مرورها بالأرض، وهبطت بالمظلة في صحراء يوتا، وهبطت داخل منطقة محددة. وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها إرجاع عينة كويكب إلى الأرض لتحليلها، وهي الأكبر حتى الآن. وتم جمع العينة من الكويكب بينو في أكتوبر 2020.

بينو هو كويكب قريب من الأرض غني بالكربون ويبلغ قطره 500 متر. ويعتبر من بقايا النظام الشمسي المبكر ويحمل أدلة قيمة حول أصول وتطور الكواكب الصخرية مثل الأرض. وربما تحتوي العينة التي تم جمعها من بينو على جزيئات عضوية ضرورية لنشوء الحياة. وتدعم هذه الفرضية عينات سابقة تم جمعها من الكويكب ريوجو بواسطة المهمة اليابانية Hayabusa2.

تم إطلاق OSIRIS-REx في عام 2016 ووصل إلى بينو في عام 2018. وأمضت عامين في الدوران حول الكويكب قبل جمع عينة من المواد السطحية السائبة بذراعها الآلية. غادرت المركبة الفضائية بينو في عام 2021 في رحلة العودة إلى الأرض، لتصل إلى الغلاف الجوي العلوي بسرعة 35 مرة ضعف سرعة الصوت. وتحملت الكبسولة درجات حرارة تصل إلى 5,000 درجة فهرنهايت أثناء هبوطها، قبل أن تهبط بسلام في صحراء يوتا.

عند استرجاعها، سيتم حفظ العينة في "غرفة نظيفة" للفحص الأولي. سيتم بعد ذلك نقلها إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن، حيث سيتم فتحها وتقسيمها إلى عينات أصغر لتوزيعها على العلماء في 60 مختبرًا حول العالم. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يواصل الجزء الرئيسي من المركبة الفضائية رحلته لاستكشاف كويكب آخر قريب من الأرض، أبوفيس.

تمثل هذه المهمة التاريخية خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا للنظام الشمسي المبكر وإمكانية الحياة خارج الأرض.

مصادر:

– رويترز: [عنوان المصدر]

- ناسا: [عنوان المصدر]

- صحيفة هندوستان تايمز: [عنوان المصدر]