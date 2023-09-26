ناسا تسعى للحصول على مقترحات بشأن "قاطرة الفضاء" لإخراج محطة الفضاء الدولية بأمان من مدارها

أصدرت وكالة ناسا طلبًا لتقديم مقترحات لتطوير "قاطرة فضائية" ستكون مسؤولة عن إخراج محطة الفضاء الدولية (ISS) بأمان من مدارها في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. وتخطط الوكالة لاستخدام مركبة Deorbit الأمريكية (USDV) لتوجيه محطة الفضاء الدولية إلى الغلاف الجوي للأرض، مما يضمن هبوطًا متحكمًا بعيدًا عن المناطق المأهولة بالسكان.

سيكون USDV عبارة عن تصميم جديد للمركبة الفضائية أو تعديل لمركبة فضائية موجودة. يجب أن يكون لديها ما يكفي من التكرار والقدرة على استعادة الشذوذ لإجراء عملية حرق المدار الحرجة في رحلتها الأولى. من المتوقع أن يستغرق تطوير واختبار واعتماد USDV عدة سنوات.

وبينما حددت ناسا خططها للجزء الأمريكي، فإنها لم تقدم تفاصيل محددة حول كيفية قيام الشركاء الدوليين الآخرين في محطة الفضاء الدولية بإزالة أقسامهم من المدار. ومن بين الشركاء الرئيسيين الآخرين روسكوزموس، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ووكالة الفضاء الكندية. ستكون كل وكالة مسؤولة عن إخراج الأقسام الخاصة بها بناءً على نسبة الملكية الجماعية.

بعد الانتهاء من برنامج محطة الفضاء الدولية، تتصور ناسا استمرار الرحلات الجوية والأبحاث التجارية على المحطات الفضائية التي تقودها الصناعة والتي هي حاليًا في مراحلها الأولى من التطوير. ستوفر هذه المحطات الفضائية فرصًا للتعاون والتقدم في استكشاف الفضاء.

تدعو وكالة ناسا موردي الصناعة الأمريكية لاقتراح جوانب مختلفة لتصميم USDV، بما في ذلك نوع الدفع. من المقرر تقديم المقترحات في 17 نوفمبر، ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني للحكومة الأمريكية.

بشكل عام، توضح هذه المبادرة التزام ناسا باستكشاف الفضاء بشكل مسؤول وضمان الإزالة الآمنة لمحطة الفضاء الدولية من المدار، مما يمهد الطريق للتقدم المستقبلي في تكنولوجيا وأبحاث الفضاء.

مصادر:

- [ناسا تريد "Deorbit Tug" الجديدة لإسقاط المحطة الفضائية في عام 2030] (المصدر)

– [طلب ناسا لتقديم مقترحات لمركبة Deorbit الأمريكية](المصدر)