حقائق السفر إلى الفضاء: ما وراء أحلام كوكب المشتري

أثار منشور ناسا الأخير على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي شكك في إمكانية زيارة كوكب المشتري، ضجة كبيرة بين عشاق الفضاء. وبينما اعتذرت وكالة الفضاء سريعًا عن أي مشاعر جارحة، فمن المهم إدراك التحديات والقيود المفروضة على السفر إلى الفضاء والتي تكمن وراء بيانهم.

لقد كان استكشاف الفضاء دائمًا مدفوعًا برغبة البشرية في توسيع آفاقنا والمغامرة في مناطق مجهولة. ومع ذلك، يجب أن يخفف من هذه الأحلام الفهم العلمي والتقييم الواقعي لقدراتنا التكنولوجية. ليس من المفاجئ أن شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك، بطموحاتها لاستعمار كواكب أخرى، كانت من أوائل من استنكروا تعليقات ناسا.

في الحقيقة، لم تطأ أقدام البشر بعد سطح كوكب آخر. في حين أن وكالة ناسا لديها خطط لإرسال رواد فضاء إلى المريخ في ثلاثينيات القرن الحالي، فإن قصة كوكب المشتري مختلفة تمامًا. يقع كوكب المشتري على بعد حوالي 2030 مليون ميل (385 مليون كيلومتر) من الأرض، ويطرح تحديات هائلة. سيكون إشعاعها الشديد مميتًا للبشر، ويفتقر غلافها الجوي السميك إلى سطح صلب يمكننا الهبوط عليه.

ومع ذلك، يقدم قمر كوكب المشتري أوروبا بصيصًا من الأمل. يعتقد العلماء أن أوروبا قد تحتوي على إمكانات الحياة الميكروبية ويمكن أن تكون بمثابة وجهة استكشافية في المستقبل. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب تطورات كبيرة في تكنولوجيا السفر إلى الفضاء، وهو ما قد يستغرق عدة عقود حتى يتحقق.

في هذه الأثناء، تستعد وكالة ناسا لمهمة يوروبا كليبر، المقرر إطلاقها في عام 2024. وتهدف هذه المهمة إلى دراسة سطح يوروبا الجليدي والتحقق من إمكاناته البيولوجية الفلكية من خلال ما يقرب من 50 رحلة طيران قريبة.

في حين أنه من الطبيعي أن نحلم باستكشاف المناطق البعيدة من مجرتنا، فمن الضروري أن نقدر الحقائق والقيود العلمية التي تشكل مساعينا لاستكشاف الفضاء. وكان اعتذار وكالة ناسا بمثابة تذكير بأنه في حين لا ينبغي لنا أن نتوقف أبدا عن الحلم، فإن أحلامنا يجب أن ترتكز على فهم رصين لما يمكن تحقيقه حاليا.

أسئلة وأجوبة

هل يستطيع البشر زيارة كوكب المشتري؟

لا، فزيارة كوكب المشتري غير ممكنة حاليًا نظرًا لبعده الكبير عن الأرض وإشعاعه الشديد وعدم وجود سطح صلب للهبوط.

ما هي مهمة يوروبا كليبر؟

وتهدف مهمة يوروبا كليبر، المقرر إطلاقها في أكتوبر 2024، إلى دراسة قمر المشتري يوروبا. وستجري رحلات جوية قريبة من القمر الجليدي لفهم أفضل لقدرته على استضافة الحياة.

متى سيهبط البشر على المريخ؟

تخطط وكالة ناسا لهبوط رواد فضاء على المريخ في ثلاثينيات القرن الحالي. المريخ، كونه أقرب إلى الأرض وله نفس الحجم والتكوين لكوكبنا، يوفر ظروفًا أكثر جدوى للاستكشاف البشري مقارنة بالمشتري.