تحطم مروحية Ingenuity رقمًا قياسيًا جديدًا للسرعة الأرضية على سطح المريخ

حققت مروحية Ingenuity التابعة لناسا رقما قياسيا جديدا في السرعة الأرضية خلال إحدى رحلاتها الأخيرة على سطح المريخ. وصلت المروحية الصغيرة إلى سرعة 22 ميلاً في الساعة (10 م/ث) لمدة 121 ثانية، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 17.8 ميلاً في الساعة (8 م/ث) لمدة 124.18 ثانية.

منذ نشرها على سطح المريخ، تجاوزت مروحية Ingenuity حدود الطيران على كوكب آخر. مع إجمالي 62 رحلة وما زال العدد في ازدياد، تتوقع ناسا تحطيم المزيد من الأرقام القياسية في المستقبل.

خلال رحلتها رقم 62، سافرت إنجينويتي مسافة 880 قدمًا أفقيًا ووصلت إلى أقصى ارتفاع يبلغ 59 قدمًا. استغرقت الرحلة 121.1 ثانية وتم إجراؤها في اتجاه الشمال الشرقي.

تتمثل المهمة الأساسية لـ Ingenuity في التقاط صور لسطح المريخ وإرسالها مرة أخرى إلى المقر الرئيسي لناسا. يتم بعد ذلك تحليل هذه الصور لتحديد أي فرص علمية محتملة ورسم مسار مناسب للمركبة الجوالة Perseverance، رفيقة المروحية.

تُظهر إنجازات Ingenuity الرائدة على كوكب المريخ التطورات في تكنولوجيا الطيران وتمهد الطريق للاستكشاف المستقبلي على الكوكب الأحمر. مع كل رحلة، تجمع ناسا بيانات ورؤى قيمة تساهم في فهمنا لكوكب المريخ وإمكاناته لدعم الحياة.

مصادر:

– سجل طيران الإبداع التابع لناسا

- حقوق الصورة: ناسا