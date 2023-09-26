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ناسا تخطط للتقاعد من محطة الفضاء الدولية بحلول عام 2031

Byروبرت أندرو

سبتمبر 26، 2023
ناسا تخطط للتقاعد من محطة الفضاء الدولية بحلول عام 2031

أعلنت وكالة ناسا عن خطتها لإحالة محطة الفضاء الدولية (ISS) إلى التقاعد بحلول عام 2031. وبدأت وكالة الفضاء خطة التقاعد، ومن المقرر أن تبدأ المراحل الأولى في عام 2026.

ويأتي القرار بعد سنوات من النقاش والتخطيط لمستقبل محطة الفضاء الدولية. مع اقتراب المحطة الفضائية القديمة من نهاية عمرها التشغيلي، قررت وكالة ناسا أن إحالة محطة الفضاء الدولية إلى التقاعد بدلاً من الاستمرار في صيانتها أكثر فعالية من حيث التكلفة.

تخطط ناسا لإنزال محطة الفضاء الدولية من مدارها وتحطيمها في المحيط الهادئ. ستضمن مناورة إزالة المدار الخاضعة للرقابة التخلص الآمن من المحطة الفضائية دون تشكيل أي خطر على المناطق المأهولة بالسكان على الأرض.

في حين أن تقاعد محطة الفضاء الدولية قد يُنظر إليه على أنه نهاية حقبة، فإن وكالة ناسا تتطلع بالفعل إلى مستقبل استكشاف الإنسان للفضاء. تعمل الوكالة بنشاط على تطوير Lunar Gateway، وهي محطة فضائية جديدة ستدور حول القمر. وستكون هذه القاعدة القمرية بمثابة نقطة انطلاق للمهمات المأهولة إلى سطح القمر وربما أبعد من ذلك.

كما أن تقاعد محطة الفضاء الدولية سيفتح فرصًا لمشاريع الفضاء التجارية. ومع توقف المحطة الفضائية عن العمل، سيكون لدى الشركات الخاصة القدرة على الاستفادة من البنية التحتية الحالية لمجموعة متنوعة من الأغراض، مثل السياحة الفضائية أو البحث العلمي.

بشكل عام، يمثل قرار ناسا بإيقاف محطة الفضاء الدولية علامة بارزة في استكشاف الفضاء. بينما تتطلع وكالة الفضاء إلى المستقبل، فإنها ستستمر في دفع حدود ما هو ممكن في رحلات الفضاء البشرية.

التعاريف:
1. محطة الفضاء الدولية (ISS): محطة فضائية، أو قمر صناعي صالح للسكن، في مدار أرضي منخفض. إنه بمثابة مختبر أبحاث الجاذبية الصغرى وبيئة الفضاء.
2. البوابة القمرية: محطة فضائية مقترحة في المدار القمري ستكون بمثابة نقطة انطلاق للبعثات البشرية إلى القمر.

مصادر:
– ستايسي ليبراتور، ديلي ميل.

By روبرت أندرو

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