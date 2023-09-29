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ناسا تعلن عن مناقصة بقيمة مليار دولار لشراء مركبة فضائية لإيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية بحلول عام 1

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 29، 2023
ناسا تعلن عن مناقصة بقيمة مليار دولار لشراء مركبة فضائية لإيقاف تشغيل محطة الفضاء الدولية بحلول عام 1

أعلنت وكالة ناسا مؤخرًا عن مناقصة بقيمة مليار دولار لبناء مركبة فضائية تهدف إلى سحب محطة الفضاء الدولية (ISS) إلى الغلاف الجوي للأرض بحلول عام 1. ويأتي هذا القرار مع اقتراب محطة الفضاء الدولية من نهاية عمرها التشغيلي وتعتبر غير مناسبة لـ مزيد من الاستخدام. المناقصة مفتوحة لمقدمي العروض الدوليين، ومن المحتمل أن تنطوي على جهد تعاوني بين دول متعددة.

الغرض من إخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة هو ضمان التخلص الآمن من المحطة، وتجنب المخاطر المحتملة مثل الحطام الفضائي. حاليًا، توجد محطة الفضاء الدولية في مدار أرضي منخفض، وإذا تركت دون مراقبة، فقد تشكل مخاطر على البعثات الفضائية المستقبلية. ومن خلال سحبها إلى الغلاف الجوي للأرض، ستمكن المركبة الفضائية من إعادة الدخول بشكل متحكم فيه، مما يؤدي إلى تفكيك المحطة في هذه العملية.

ستحتاج المركبة الفضائية المختارة إلى امتلاك القدرات اللازمة للعمل في الفضاء لفترة طويلة، مما يسمح بعملية الخروج التدريجي من المدار. يتضمن ذلك القدرة على الالتحام بأمان مع محطة الفضاء الدولية، وإرفاق وحدة الدفع، وإجراء مناورات يمكن التحكم فيها لإسقاط المحطة.

يعد إخراج محطة الفضاء الدولية من الخدمة معلمًا رئيسيًا لمستقبل استكشاف الفضاء. ويمهد الطريق لتطوير محطات فضائية جديدة والاستفادة من التقنيات المتقدمة. تهدف ناسا إلى التركيز على استكشاف القمر والمريخ وما بعدهما، مع خطط لبرنامج أرتميس والبعثات المأهولة المستقبلية إلى الفضاء السحيق.

تمثل المناقصة فرصة كبيرة لوكالات الفضاء وشركات الطيران والتعاون الدولي. فهو لا يوفر فرصة للمساهمة في مستقبل استكشاف الفضاء فحسب، بل يوضح أيضًا أهمية الإدارة المسؤولة للحطام الفضائي.

مصادر:
– صوت نيويورك (المقال المصدر)
- ناسا

By غابرييل بوتا

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