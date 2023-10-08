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تتعاون ناسا وSpaceX في مهمة لاستكشاف نفسية الكويكب المعدني

Byروبرت أندرو

أكتوبر 8، 2023
تتعاون ناسا وSpaceX في مهمة لاستكشاف نفسية الكويكب المعدني

تتعاون وكالة ناسا مع SpaceX في مسعى طموح لإطلاق مركبة فضائية إلى الكويكب المعدني Psyche. تم اكتشافه في القرن التاسع عشر وتم تسميته على اسم إلهة الروح اليونانية، وهو يدور حول الشمس بين المريخ والمشتري. ومن المقرر إطلاق المهمة، التي تحمل أيضًا اسم Psyche، في 1800 أكتوبر 12، ومن المتوقع أن تصل إلى الكويكب في يوليو 2023.

يبلغ طول كويكب سايكي حوالي 173 ميلًا في أوسع نقطة له، وهو أحد أكبر الكويكبات في نظامنا الشمسي. وخلافا لمعظم الكويكبات المكونة من الصخور أو الجليد، يعتقد العلماء أن سايكي يتكون من الحديد والنيكل، على غرار جوهر الأرض. يمكن أن يوفر استكشاف Psyche رؤى قيمة حول تكوين الكواكب الأرضية ويسلط الضوء على الاصطدامات العنيفة وعمليات تراكم المادة التي شكلت كوكبنا.

ستسافر مركبة الفضاء Psyche التابعة لناسا، والموجودة في مركز كينيدي للفضاء التابع للوكالة في فلوريدا، على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy. ستقضي المركبة الفضائية عامين في مدار Psyche، لتلتقط أول صور على الإطلاق للكويكب وتجمع البيانات لتعزيز فهمنا للأرض والكواكب الصخرية الأخرى.

تكثر التكهنات بأن Psyche قد تحتوي على وفرة من المعادن الثمينة، بقيمة تقدر بـ 8,000 كوينتيليون جنيه إسترليني. وقد أثارت إمكانية وجود هذا الكنز الهائل من الموارد المزيد من الإثارة حول المهمة. ومع ذلك، يبقى الهدف الأساسي هو الاستكشاف العلمي واكتساب المعرفة حول أصول نظامنا الشمسي.

ومن الأهمية بمكان أن المهمة، في حالة نجاحها، ستسمح لنا باستكشاف تكوين كوكب يتكون من قلوب حديدية. هذه الفرصة غير المسبوقة لفحص Psyche عن قرب يمكن أن تفتح معلومات قيمة حول المناطق الداخلية للكواكب الأرضية والتي لا يمكن الحصول عليها بوسائل أخرى.

مصادر:
– [تخطط وكالة ناسا لبناء منازل على القمر خلال الـ 17 عامًا القادمة، وإليكم ما يمكن توقعه]
– [الصورة: ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/جامعة ولاية أريزونا/SWNS]
– [الصورة: ناسا/فرانك ميشو/SWNS]
– [الصورة: ناسا/مختبر الدفع النفاث-معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا/جامعة ولاية أريزونا/SWNS]

By روبرت أندرو

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