مستقبل استكشاف الفضاء: الأقمار الصناعية الخشبية من أجل عالم أكثر خضرة

يتعاون العلماء في وكالة ناسا ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) لإحداث ثورة في السفر إلى الفضاء من خلال إطلاق أول قمر صناعي خشبي على الإطلاق في العالم، والذي يحمل اسم LignoSat. ويهدف هذا المشروع الرائد إلى جعل استكشاف الفضاء أكثر صداقة للبيئة، مما يمثل خطوة مهمة نحو عالم أكثر خضرة.

تم تصنيع LignoSat، وهو بحجم كوب القهوة تقريبًا، باستخدام خشب الماغنوليا. في حين أن الخشب قد يبدو خيارًا غير تقليدي للمهام الفضائية، إلا أنه يمتلك صفات فريدة تجعله مادة مثالية وصديقة للبيئة للأقمار الصناعية. لا يشتعل الخشب ولا يتحلل في فراغ الفضاء الفارغ. ومع ذلك، عندما يعود إلى الغلاف الجوي للأرض، فإنه يتحول إلى رماد ناعم، دون ترك أي بقايا ضارة وراءه.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم اختبار عينات خشبية في محطة الفضاء الدولية (ISS)، مما يؤكد أن القمر الصناعي التجريبي جاهز للإطلاق. وعلى الرغم من تحمل الظروف القاسية للفضاء الخارجي، بما في ذلك التغيرات الشديدة في درجات الحرارة والتعرض للأشعة الكونية والجسيمات الشمسية لمدة عشرة أشهر، ظلت العينات الخشبية سليمة من الناحية الهيكلية. ولم تكن هناك أي علامات للتشقق أو الالتواء أو التقشير أو تلف السطح، مما يدل على متانة الخشب كمادة قابلة للحياة لاستكشاف الفضاء.

تضمنت عملية الاختيار اختبار ثلاثة أنواع من الخشب - الماغنوليا، والكرز، والبتولا - في محطة الفضاء الدولية. بعد دراسة متأنية، تم اختيار الماغنوليا نظرًا لمرونتها وانخفاض قابليتها للانقسام أو الكسر أثناء عملية التصنيع. ويضمن هذا القرار نجاح بناء ونشر الأقمار الصناعية الخشبية في المستقبل.

يمتد الدافع وراء استخدام الأقمار الصناعية الخشبية إلى ما هو أبعد من الصداقة البيئية. حاليًا، مدار الأرض مليء بأكثر من 9,300 طن من الحطام الفضائي، والذي يتكون بشكل أساسي من أجسام معدنية لامعة مثل التيتانيوم والألمنيوم. ويساهم هذا الحطام الفضائي في التلوث الضوئي، مما يجعل من الصعب مراقبة الأحداث السماوية. بالإضافة إلى ذلك، تشكل الكبسولات الفضائية المعدنية تكاليف ومخاطر مالية على محطة الفضاء الدولية والمركبات الفضائية المأهولة. تقدم الأقمار الصناعية الخشبية حلاً محتملاً لهذه التحديات، لأنها أقل خطورة عند عودتها إلى الغلاف الجوي.

بالتوازي مع LignoSat، قامت الشركة الفنلندية Arctic Astronautics بتطوير WISA Woodsat، وهو قمر صناعي نانوي مزود بألواح سطحية من الخشب الرقائقي. ويهدف هذا القمر الصناعي الأصغر حجمًا إلى اختبار متانة الخشب الرقائقي في الظروف الفضائية، ومواصلة استكشاف مدى صلاحية المواد الخشبية للمهام الفضائية المستقبلية.

ويمثل إطلاق الأقمار الصناعية الخشبية نقلة نوعية في استكشاف الفضاء، حيث يجمع بين الممارسات المستدامة والابتكار العلمي. تتمتع هذه الأقمار الصناعية الصديقة للبيئة بالقدرة على تقليل الحطام الفضائي وتقليل التلوث الضوئي، مما يمهد الطريق لرؤية أكثر وضوحًا للكون مع حماية كوكبنا.