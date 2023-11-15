ناسا وISRO تستعدان لمهمة NISAR التعاونية لدراسة تغير مناخ الأرض

تتعاون وكالة ناسا ومنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) لإطلاق مهمة رادار الفتحة الاصطناعية NASA-ISRO (NISAR) في عام 2024. وتهدف هذه المهمة المشتركة إلى دراسة تغير مناخ الأرض ودورة الكربون العالمية مع تقييم الكوارث الطبيعية وتأثيرها. على سطح الكوكب.

ستستخدم مهمة NISAR مرصد مدار أرضي منخفض (LEO) واثنين من ترددات الرادار لرسم خريطة وقياس سطح الأرض، مما يوفر بيانات مهمة عن الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والتغيرات في سطح الأرض. ومن خلال عملياتها، ستقوم مهمة NISAR بمعالجة المخاوف المتعلقة بتغير المناخ وتعزيز الاستجابة للكوارث.

في تفاعل إعلامي حديث، شارك مدير مشروع NISAR التابع لناسا، فيل باريلا، التقدم المحرز في المهمة التعاونية. وأوضح باريلا أنه من المقرر إطلاق مهمة "نيسار" في الربع الأول من عام 2024، بعد سلسلة من الاختبارات التي يتم إجراؤها لضمان نجاحها. وتشمل هذه الاختبارات اختبار الأداء على الرادارات وإلكترونيات المركبات الفضائية، بالإضافة إلى اختبار الاهتزاز الحاسم.

بمجرد الانتهاء من جميع الاختبارات اللازمة، سيتم إطلاق مهمة NISAR من مركز ساتيش داوان الفضائي في سريهاريكوتا. ستوفر مركبة إطلاق الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض (GSLV) Mark-II التابعة لـ ISRO دعم الإطلاق اللازم للمهمة.

ستستمر مهمة NISAR لمدة ثلاث سنوات وستقوم بدراسة الأراضي الرطبة والسطح المغطى بالجليد على الأرض كل 12 يومًا. سيبدأ جمع البيانات بعد فترة تشغيل القمر الصناعي مدتها 90 يومًا، سيتم خلالها تقييم أنظمة القمر الصناعي بدقة.

تُظهر هذه المهمة التعاونية مشاركة ISRO المتزايدة مع وكالات الفضاء الدولية. بالإضافة إلى شراكتها مع وكالة ناسا، تتعاون ISRO أيضًا مع JAXA في مهمة Chandrayaan-4.

يعزز إطلاق مهمة NISAR في عام 2024 التزام كل من NASA وISRO بدراسة تغير مناخ الأرض وتحسين قدرات الاستجابة للكوارث. ومن خلال جهودهم المشتركة، سيتم اكتساب رؤى قيمة حول التغيرات البيئية على كوكب الأرض، مما يساهم في مستقبل أكثر استدامة.