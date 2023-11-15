تتعاون ISRO وNASA في مهمة NISAR: فتح رؤى حول النظم البيئية للأرض

في تطور مثير في مجال استكشاف وأبحاث الفضاء، تعاونت ISRO وNASA في مشروع طموح يسمى مهمة NISAR. كشف فيل باريلا، مدير مشروع ناسا NISAR، مؤخرًا أنه من المتوقع أن يتم الإطلاق في موعد لا يتجاوز يناير 2024 من مركز ساتيش داوان الفضائي الموجود في سريهاريكوتا، باستخدام مركبة إطلاق الأقمار الصناعية المتزامنة مع الأرض Mark-II من ISRO.

الهدف الأساسي لمهمة NISAR هو مسح الأراضي والمناطق المغطاة بالجليد من الأرض كل 12 يومًا على مدى ثلاث سنوات. الهدف هو الحصول على فهم شامل للنظم البيئية للأرض، بما في ذلك العوامل الحاسمة مثل الكتلة الجليدية، وارتفاع مستوى سطح البحر، والكتلة الحيوية النباتية، والمخاطر الطبيعية الأخرى. وستكون هذه البيانات ضرورية لتحليل التغيرات في هذه النظم البيئية ودراسة آثار تغير المناخ.

ولضمان نجاح المهمة، هناك العديد من الاختبارات الحاسمة المعلقة، خاصة تلك المتعلقة بالاهتزازات. يعد اختبار الاهتزاز المستمر واختبارات الأداء الإضافية، بما في ذلك اختبارات البطارية والمحاكاة، ضروريًا لضمان أداء النظام الوظيفي.

وأعربت الدكتورة لوري ليشين، مديرة مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، عن ثقتها في مشروع نزار، مشيرة إلى أنه سيتفوق على أي مساع سابقة في هذا المجال. وستمكن قدرات البعثة غير المسبوقة من مراقبة تغيرات الأرض على مدى فترات زمنية متعددة السنوات، مما يوفر مستوى جديدًا من الفهم.

إذا أثبتت المهمة نجاحها، فقد يتم تمديد مدة مهمة NISAR إلى ما بعد السنوات الثلاث الأولى. يُظهر هذا التعاون بين ISRO وNASA جهدًا مشتركًا استثنائيًا للتعاون الدولي، بهدف تعزيز فهمنا لديناميكيات الأرض والعمليات الطبيعية وتأثيرات تغير المناخ بشكل كبير.

أسئلة وأجوبة

ما هو الهدف الرئيسي لمهمة نزار؟

الهدف الرئيسي لمهمة NISAR هو مسح الأراضي والمناطق المغطاة بالجليد من الأرض كل 12 يومًا، مما يوفر بيانات قيمة لتحليل التغيرات في النظم البيئية للأرض ودراسة تأثيرات تغير المناخ. متى يكون موعد الإطلاق المتوقع لمهمة نزار؟

ومن المتوقع أن يتم إطلاق مهمة NISAR في موعد لا يتجاوز يناير 2024. هل هناك إمكانية لتمديد مهمة نزار إلى ما بعد ثلاث سنوات؟ إذا نجحت مهمة NISAR، فهناك إمكانية لتمديد مدتها إلى ما بعد السنوات الثلاث الأولى.