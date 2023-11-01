مقال جديد: رواد فضاء ناسا يقومون بالسير في الفضاء لأول مرة لأعمال الصيانة

صنع رائدا الفضاء ناسا ياسمين مقبلي ولورال أوهارا التاريخ اليوم عندما شرعا في أول سير في الفضاء خارج محطة الفضاء الدولية (ISS) لإجراء أعمال الصيانة. تمثل هذه اللحظة التاريخية عملية السير في الفضاء الثانية عشرة في محطة الفضاء الدولية هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر حوالي 12 ساعات.

أثناء السير في الفضاء، سيقوم رواد الفضاء بإزالة معدات الاتصالات اللاسلكية وتبديل الأجهزة التي تسمح للمصفوفات الشمسية في محطة الفضاء الدولية بتتبع الشمس. تضمن أعمال الصيانة الحيوية هذه استمرارية عمل وكفاءة المختبر المداري.

كل من ياسمين مقبلي ولورال أوهارا عضوان في البعثة 70، التي بدأت في سبتمبر من هذا العام. وقبل السير في الفضاء، خضع رواد الفضاء لفحوصات طبية قياسية للتأكد من صحتهم واستعدادهم للمهمة التي بين أيديهم. وقد ساعدهم زميلهم رائد الفضاء موجينسن، الذي أجرى فحوصات لدرجة الحرارة وضغط الدم والنبض والجهاز التنفسي.

لمشاهدة السير في الفضاء مباشرة، يمكن للمشاهدين الاستماع إلى تلفزيون ناسا أو قناة ناسا على اليوتيوب. ستبدأ التغطية في الساعة 6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي للمتواجدين في الولايات المتحدة، بينما يمكن للمشاهدين في الهند مشاهدة الحدث في الساعة 4:00 مساءً بالتوقيت الهندي القياسي على قناة ناسا على اليوتيوب.

لا يمثل هذا السير في الفضاء علامة فارقة مهمة لرواد الفضاء المشاركين فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على التزام وتفاني وكالة ناسا المستمر للحفاظ على وظائف محطة الفضاء الدولية وتحسينها. ومع استمرارنا في استكشاف أعماق الفضاء، تصبح أعمال الصيانة هذه حاسمة في ضمان نجاح المهام المستقبلية والتقدم المستمر في استكشاف الإنسان للفضاء.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا يقوم رواد الفضاء بالسير في الفضاء؟

ج: يقوم رواد الفضاء بالسير في الفضاء لتنفيذ أعمال الصيانة في محطة الفضاء الدولية، بما في ذلك إزالة معدات الاتصالات اللاسلكية وتبديل الأجهزة لتتبع المصفوفة الشمسية.

س: كم من الوقت سيستمر السير في الفضاء؟

ج: من المتوقع أن تستمر عملية السير في الفضاء لمدة 7 ساعات تقريبًا.

س: أين يمكنني مشاهدة السير في الفضاء؟

ج: يمكن للمشاهدين الاستماع إلى تلفزيون NASA أو قناة NASA على YouTube لمشاهدة التغطية المباشرة للسير في الفضاء.

س: ما أهمية هذا السير في الفضاء؟

ج: يعد هذا السير في الفضاء هو الأول من نوعه لكل من رواد الفضاء ويظهر التزام ناسا بالحفاظ على وظائف محطة الفضاء الدولية وتحسينها.